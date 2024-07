Lena Kesting privat: DIESE Karriere musste die Olympia-Moderatorin an den Nagel hängen

Lena Kesting hat schon einige Moderations-Jobs zu diversen spannenden Events im Sport hinter sich. Ob Olympische Spiele, Fußball-EM oder die Ski-WM: Lena Kersting geht in der Sportredaktion auf. Ihre Karriere als Moderatorin startete Lena Kesting beim ZDF, wo sie auch über Olympia 2024 berichten wird. Eine andere Karriere musste Lena Kesting jedoch an den Nagel hängen.

Im Zuge der Olympischen Spiele 2024 ist Lena Kesting in Paris als Moderatorin am Beckenrand im Einsatz. Ausgestrahlt werden die Kommentare von Lena Kesting bei „sportstudio live“ vom ZDF. In der ARD und der „Medal Zone“ sind andere Moderatoren für Olympia zu sehen. Doch wie denkt Lena Kesting privat über den Sport, wenn sie nicht gerade vor der Kamera steht?

Lena Kesting privat: Über das ZDF zu Olympia

Wie Lena Kerstings Lebenslauf verrät, war der Weg zu Olympia ihr von Beginn an geebnet. Lena Kesting ist am 20. März 1994 in Viersen geboren und ist privat am Niederrhein aufgewachsen. Nach dem Abitur setzte Lena Kesting ihren Weg an der Universität Köln fort, wo sie ihr Sportjournalistik-Studium absolvierte und parallel in der Sportredaktion des ZDF arbeitete. Eine Ausbildung machte Lena Kesting in Form eines Volontariats bei Sat1. Ihre Karriere als Reporterin setzte sie beim ZDF fort – der Startschuss für Olympia.

Für das ZDF-Morgenmagazin ist Lena Kesting seit 2020 wöchentlich als Sport-Reporterin und Moderatorin im Einsatz. Besondere Einsätze in der Sportredaktion? Lena Kesting hat schon zweimal für die Olympischen Spiele die Berichterstattung im ZDF gemacht. Bei Olympia 2021 in Tokio war Lena Kesting Moderatorin fürs Schwimmen, ein Jahr später übernahm sie das Rodeln aus Peking bei Olympia 2022. Mit dem Mikro am Beckenrand zu stehen, war für die Reporterin laut eigenen Angaben ein absolutes Highlight.

Beim ZDF startete Lena Kesting ihre Karriere als Reporterin. Foto: IMAGO/Eibner

Diese privaten Einblicke gibt Lena Kesting auf Social Media

Wie so ziemlich jede Person des öffentlichen Lebens hält Lena Kesting ihr Leben lieber privat. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower mit in ihren Arbeitsalltag als Moderatorin und Reporterin. Trotzdem teilt sie auf Social Media den ein oder anderen privaten Einblick, zum Beispiel im Urlaub am Strand. Lena Kesting ist privat sehr naturbegeistert: Fotos aus Island, Griechenland oder Mallorca sind keine Seltenheit. Einen Freund scheint es an der Seite der ZDF-Moderatorin Lena Kesting aber nicht zu geben. Auch für Kinder ist Lena Kesting noch nicht bereit.

SO blickt Lena Kesting auf ihre Sport-Karriere zurück

Lena Kesting blickt mit ihren 30 Jahren schon auf eine große Karriere im Sport zurück – und das nicht nur im ZDF. Von 2005 bis 2012 war Lena Kesting Leistungsschwimmerin. Mit Hochdruck hatte sie sich auf verschiedenste Wettkämpfe vorbereitet. Im Schwimmen hatte Lena Kesting aber nur wenig Erfolg. Sie hatte laut „GMX“ an der Teilnahme für die deutschen Meisterschaften gearbeitet, notwendige Zeiten aber nie umsetzen können.

Mit dem Beginn des Studiums hing sie die Sport-Karriere dann an den Nagel. Große Erfolge hatte sie sich als Leistungsschwimmerin ohnehin nicht versprochen. Stattdessen widmete sich Lena Kesting im Studium der Sportjournalistik den Schattenseiten im Sport. Themen wie mentale Gesundheit, Depressionen und Homosexualität bei Fußballern sind für die Reporterin und Moderatorin wichtig geworden – gesprochen wird hierüber laut Lena Kesting nämlich allzu selten. Deswegen lohnt es sich dann doch, für das Morgenmagazin am Beckenrand zu stehen.

