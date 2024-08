Olympia: Deutschland – Dänemark im Live-Ticker: Final-Drama vorprogrammiert – Gold-Druck zu groß?

Es wartet ein absoluter Leckerbissen zum Abschluss von Olympia in Paris! Am Sonntag (11. August) wird im Handball bei den Herren Edelmetall vergeben. Und Deutschland kämpft sensationell um Gold! Für die höchste Auszeichnung braucht es aber einen Sahnetag gegen Dänemark.

Die Dänen sind als große Favoriten nach Frankreich gereist und werden dieser Rolle aktuell auch mehr als gerecht. Bei Olympia wartet jetzt nur noch der letzte Schritt. Doch Deutschland will Dänemark ein Bein stellen. Gelingt das?

Olympia: Deutschland – Dänemark im Live-Ticker

Nach zwei sensationellen Siegen gegen Frankreich und Spanien hofft ganz Deutschland gegen Dänemark auf goldenes Edelmetall zum Abschluss von Olympia. Mit unserem Live-Ticker bist du jederzeit bestens über das Finale informiert.

Deutschland – Dänemark -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

10.56 Uhr: Die deutsche Begegnung startet um 13.30 Uhr. So eben ist zunächst das Spiel um Platz 3 zu Ende gegangen. Spanien besiegt Serbien und sichert sich Bronze.

09.45 Uhr: Und Dänemark? Ebenfalls Gruppensieger, ebenfalls knappe K.O.-Spiele. 32:31 gegen Schweden, 31:30 gegen Slowenien – mit voller Konzentration ist für die DHB-Auswahl also durchaus was möglich.

09.17 Uhr: Der deutsche Weg ins Finale hielt jede Menge Drama parat. Nachdem man sich in der Gruppe A als Erster durchgesetzt hatte, traf man im Viertelfinale auf schwächelnde Franzosen. Dennoch führte der Gastgeber bis sechs Sekunden vor Schluss. Der folgende Last-Second-Ausgleich sowie der Sieg in der Verlängerung sind längst in die Geschichtsbücher eingegangen. Im Halbfinale brachte dann Andreas Wolff die Spanier an den Rand der Verzweiflung >>>

08.47 Uhr: Das Duell heute ist ein Rematch des EM-Halbfinals vom Januar. In der Kölner Lanxess-Arena verlor Deutschland damals mit 26:29 gegen Dänemark. Wird es heute anders?

08.15 Uhr: Wer wissen will, warum die Dänen die haushohen Favoriten sind, folgende Statistik: Bei den letzten drei Weltmeisterschaften triumphierte die Mannschaft jeweils – was für eine Machtdemonstration. Und auch bei Olympia sind sie bisher nicht bezwingbar.

Sonntag, 11. August, 8.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum abschließenden Tag der olympischen Spiele. Und was wartet hier für ein Kracher: Deutschland trifft auf Dänemark, den haushohen Favoriten. Und trotzdem will man sich im Kampf um Gold natürlich nicht einfach geschlagen geben.