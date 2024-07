Birgit Nössing privat: Wegen diesem Schicksalsschlag musste die Olympia-Moderatorin ihren Traum aufgeben

Birgit Nössing ist seit Jahren als Eurosport-Moderatorin vor der Kamera unterwegs. Egal ob Fußball-Bundesliga, Australien oder French Open – Birgit Nössing ist ein wahrer Profi, wenn es um die Moderation der größten Sport-Events geht. Den großen Traum von Olympia musste die Eurosport-Moderatorin Birgit Nössing privat jedoch aufgeben. Aber wieso?

Neben Antonia Wisgickl und Wolfgang Nadvornik ist Birgit Nössing als Moderatorin für die „Medal Zone“ bei Olympia 2024 im Einsatz. Während die Kollegen im Studio in München stehen, ist Birgit Nössing in Paris mitten im Geschehen. Klar ist, dass sie wahrscheinlich lieber hautnah dabei wäre. Aus welchem Grund Birgit Nössing ihre Karriere an den Nagel hängen musste, verraten wir dir.

SO ist Birgit Nössing zum Eurosport gekommen

Birgit Nössing ist gebürtige Südtirolerin und wurde am 19. August 1982 in Bozen geboren. Aufgrund ihrer Heimat spricht die Eurosport-Moderatorin Italienisch und Englisch, Deutsch ist ihre Muttersprache. Ihr Journalismus-Studium absolvierte Birgit Nössing an der Universität in München, bevor die Südtirolerin für die Tageszeitung „Dolomiten“ arbeitete. Danach zog es Birgit Nössing nach Berlin zur „Welt am Sonntag“, wo sie einige spannende Erfahrungen im Journalismus machte. Nach Stationen im Fernsehjournalismus und einer Berichterstattung über Olympia 2010 ging Birgit Nössing als Moderatorin zu ProSieben.

Danach moderierte Birgit Nössing in München die Sport-News für Sky und produzierte auch eigene Filme und Reportagen. Seit 2017 ist Birgit Nössing als Moderatorin für Eurosport und TLC Deutschland tätig. Ein Jahr später übernahm die Südtirolerin bereits die Eurosport-Moderation für Olympia 2018. Auch bei den Australien Open, den French Open und den US Open war Birgit Nössing als Moderatorin im Einsatz. Dem großen Traum von Olympia kam sie damit trotzdem nicht näher.

Birgit Nössing privat: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

DIESEM Mann hat Birgit Nössing das Ja-Wort gegeben. Foto: imago/Lindenthaler

Wie es in der Fernsehwelt häufig der Fall ist, hält auch Birgit Nössing ihr privates Leben lieber geheim. Wer der Mann an ihrer Seite ist, teilt sie auf Social Media nicht. Bekannt ist über ihr Privatleben, dass die sich m Jahr 2015 mit ihrem Freund Timo Petersen verlobte. Damals standen die Hochzeitsplanungen mit Lebensgefährten aus Hamburg für September an. Birgit Nössing und Timo Petersen gaben sich in der Heimat der Südtirolerin das Ja-Wort. Freunde und Familie gratulierten dem vermählten Paar auf Facebook. Im Juni 2018 brodelte es in der Gerüchteküche um einen neuen Mann an der Seite von Birgit Nössing. Kurz nach der Scheidung von Lily und Boris Becker war Birgit Nössing in Paris an der Seite des Tennisspielers gesichtet worden. Schnell klärte die Moderatorin und Reporterin auf, dass sie im Becker-Team von der French Open berichtete. Ob sie bis heute mit Timo Petersen verheiratet und zusammen ist, ist nicht bekannt.

Auf Instagram sieht man auf einigen ihrer Fotos eine Sache besonders prominent: einen Babybauch. Im Oktober 2021 zeigte sich Birgit Nössing erstmals schwanger auf Instagram. Pünktlich zu den French Open ging es für Birgit Nössing auch mit der Schwangerschaft los. Ende Januar 2021 kam Birgit Nössings Tochter Liv zur Welt. Wer der Vater ihres Kindes ist, behält Birgit Nössing für sich.

Ein heftiger Schicksalsschlag änderte das ganze Leben von Birgit Nössing

Birgit Nössing hatte in jüngeren Jahren eine große Leidenschaft im Sport. Von 1999 bis 2001 war Birgit Nössing als Skirennläuferin aktiv – Skilehrerin war die Moderatorin ebenfalls. Als Skirennläuferin nahm Birgit Nössing an zahlreichen internationalen Wettkämpfen teil und war damit ziemlich erfolgreich. Die Karriere als Skirennläuferin ging für Birgit Nössing steil bergauf. Der große Traum: Olympia. Doch ein Schicksalsschlag ließ den Traum von Birgit Nössing als Skirennläuferin und Skilehrerin platzen.

Die Karriere als Skirennläuferin von Birgit Nössing hing vor allem von ihrem Gesundheitszustand ab. Es war ein heftiger Kreuzbandriss, der den Traum der Skirennläuferin platzen ließ. Danach musste sich die Südtirolerin beruflich umorientieren – und ging in den Journalismus. Als Eurosport-Moderatorin und Reporterin kann Birgit Nössing zumindest aus dem Studio noch den großen Traum bei Olympia verfolgen.

