Andrea Kaiser privat: Mit Oliver Pocher verbindet sie mehr als die meisten denken

Das Gesicht von Andrea Kaiser dürfte fast jedem (sportbegeisterten) deutschen Fernsehzuschauer bekannt sein. Andrea Kaiser gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten deutschen Sportmoderatorinnen im TV. Aber wie tickt sie privat? Wer ist ihr prominenter Ehemann? Und was verbindet sie mit Oliver Pocher? Hier erfährst du es.

So bekannt der Name und das Gesicht von Andrea Kaiser vielen Fernsehzuschauern in Deutschland auch sein dürfte, so wenig verrät die Moderatorin mit den langen blonden Haaren für gewöhnlich über ihr Privatleben. Dennoch ist über Andrea Kaiser privat einiges bekannt – und noch mehr über ihr Berufsleben: Die am 13. Februar 1982 in München geborene Sportmoderatorin schlug schon während ihrer Schulzeit den Weg für eine Medienkarriere ein. Bereits als Schülerin im Alter von 14 Jahren absolvierte Andrea Kaiser ein Praktikum bei Radio Arabella in München.

Nicht belegt ist hingegen, ob die spätere Sportmoderatorin dort auch ein Volontariat (Ausbildung zur Redakteurin) absolvierte. Fest steht jedoch, dass Andrea Kaiser nach ihrem Abitur als Moderatorin und Journalistin bei Radio Arabella arbeitete und im Jahr 2001 – mit erst 19 Jahren – mit „Arabella Muntermacher“ ihre erste eigene Radiosendung moderieren durfte. Ab 2003 wechselte Andrea Kaiser dann als Moderatorin in die „Morning Show“ von Radio Arabella. Ihr Talent blieb auch Fernsehsendern nicht verborgen: So sammelte Andrea Kaiser ab 2002 bei RTL und „Disney Channel“ erste Erfahrungen als TV-Moderatorin. Und der steile Aufstieg der 1,66 Meter großen Moderatorin aus München ging weiter: Im Jahr 2003 wechselte sie zu dem Fernsehsender Sat.1, wo sie zusammen mit Alexander Mazza die Morning-Show „Weck up“ moderieren durfte. Wiederum ein Jahr später trat Andrea Kaiser als Moderatorin bei „Tabaluga Tivi“ (ZDF) sowie einem Auto-Magazin in Sat.1 in Erscheinung.

Einem großen TV-Publikum ist Andrea Kaiser aber vor allem als Sportmoderatorin bekannt. Erstmals eine Sportsendung moderierte die sportbegeisterte Blondine im Jahr 2008, als sie zum Deutschen Sport-Fernsehen (DSF) – heute Sport1 – wechselte und dort täglich die Sportbeiträge der Sendungen „Bundesliga aktuell“ und „DSF aktuell“ moderierte. Seit dem Jahr 2009 ist Andrea Kaiser als Sportmoderatorin für die „ProSiebenSat.1 Media AG“ tätig und moderiert seitdem diverse Sportsendungen – etwa im Fußball oder Motorsport – auf den Sendern ProSieben, Sat.1 und Kabel 1. Darüber hinaus hat Andrea Kaiser auch verschiedene Unterhaltungsformate auf ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 moderiert und war zu Gast in diversen TV-Shows. Dies sorgte dafür, dass die Sportmoderatorin einem breiteren Publikum bekannt wurde.

Dadurch stieg auch das Interesse an dem Privatleben von Andrea Kaiser. Und dieses hält die Sportmoderatorin zu guten Teilen aus der Öffentlichkeit heraus. Für Schlagzeilen sorgte Andrea Kaiser, als sie am 9. Juli 2010 den ehemaligen Fußball-Profi Lars Ricken (Borussia Dortmund) am Starnberger See in ihrer bayerischen Heimat heiratete. Lars Ricken war seit Anfang 2009 der Mann an der Seite von Andrea Kaiser. Bei seinem Heimatverein Borussia Dortmund genießt Lars Ricken bis heute nicht zuletzt durch sein „Jahrhunderttor“ im Finale der Champions League 1997 Legendenstatus. Ein gemeinsames Kind haben Lars Ricken und Andrea Kaiser nicht.

Mit dem ehemaligen Fußball-Profi Lars Ricken (Borussia Dortmund) war Andrea Kaiser drei Jahre lang verheiratet. Foto: imago sportfotodienst

Kurz nach dem dritten Hochzeitstag, am 2. August 2013, wurde bekannt, dass Andrea Kaiser und Lars Ricken sich getrennt haben. Die Trennung begründete Andrea Kaiser damit, dass sie durch ihr Berufsleben als Sportmoderatorin häufig auf Reisen sei und so die Zeit für ihren Ehemann fehle.

Wenige Wochen später gab Andrea Kaiser bekannt, dass sie sich in einer Beziehung mit einem anderen prominenten Sportler befinde: Seit dem Jahr 2013 ist Andrea Kaiser mit dem mehrmaligen Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier aus Frankreich zusammen. In einem Interview räumte sie später ein, dass sie zunächst gar kein Interesse an ihrem späteren Mann Sébastien Ogier hatte. „Für Sébastien war es Liebe auf den ersten Blick – für mich nicht. Er hat mich am ersten Abend extrem genervt“, berichtete Andrea Kaiser. Gemeint ist ein Renn-Event im thailändischen Bangkok, bei dem sowohl Sébastien Ogier als Rallye-Fahrer als auch Andrea Kaiser als Sportmoderatorin beruflich waren. Michael Schumacher, der bei der Veranstaltung ebenfalls zugegen war, soll Ogier den Rat gegeben haben: „Vergiss sie! Bei der hast du eh keine Chance.“

Doch Sébastien Ogier ließ nicht locker, er wollte der Mann an der Seite von Andrea Kaiser werden – mit Erfolg: Durch ihre Tätigkeit als Sportmoderatorin hätten sie und Ogier sich bei Motorsport-Events häufiger gesehen, „wir waren aber erst nur Freunde.“ Als Sébastien Ogier dann während der Rallye Deutschland angefangen habe, sich „um mich zu bemühen“, so Andrea Kaiser, habe sie „schließlich festgestellt, dass ich recht häufig an ihn denke.“ Überhaupt spielt der Motorsport offenbar bei Andrea Kaiser privat auch eine entscheidende Rolle: Das liegt natürlich an ihrem Mann, mit dem sie nach eigenen Angaben aber nur zusammenkam, weil der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel die beiden verkuppelte.

Mit dem Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier ist Andrea Kaiser seit 2014 verheiratet. Foto: imago/HochZwei

Von dann an ging es schnell: Nur rund ein Jahr nach der bekanntgewordenen Trennung von Ehemann Lars Ricken heiratete die 1,66 Meter große Blondine den knapp zwei Jahre jüngeren Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier. Am 13. Juni 2016 kam der gemeinsame Sohn Tim von Andrea Kaiser und ihrem Ehemann Sébastien Ogier in München zur Welt.

Auffällig ist, dass die am 13. Februar 1982 geborene Sportmoderatorin anders als viele ihrer Moderationskolleginnen keinen offiziellen Instagram-Account besitzt, um ihre Fans auf dem Laufenden zu halten. Dafür unterhält Andrea Kaiser hingegen eine offizielle Facebook-Fanpage mit über 186.000 Followern. Auf ihrer Facebook-Seite gewährt Andrea Kaiser ihren Fans Einblicke in Teile ihres (Berufs-)Lebens, garniert mit zahlreichen Selfies von sich. Fotos mit Ehemann Sébastian Ogier oder Sohn Tim tauchen dort nicht auf – aber zumindest ein Foto der Sportmoderatorin mit ihrem Hund.

Dies ist kein Zufall, denn um ihr Privatleben will Andrea Kaiser ganz bewusst kein großes Aufsehen machen. Auf die Frage, was ihr Erfolgsrezept für eine glückliche Ehe sei, antwortete die Sportmoderatorin: „Ich glaube, das Rezept für eine gute Ehe ist in erster Linie, dass man Privates auch privat hält. Dass wir mal zusammen vor einer Kamera sind, ist eine Ausnahme. Aber wenn man immer dazu verleitet ist zu performen, sich zu präsentieren, auch eine Liebe zu präsentieren – auf Social Media oder in irgendwelchen Doku-Formaten – wird das schwierig. Bei uns gab es noch nie eine Homestory.“

Andrea Kaiser teilt diese private Liebe mit Oliver Pocher

Und was schätzt sie besonders an ihrem Ehemann? „Dass er alles so bedingungslos durchzieht. Sébastien hat seinen Traum, Rallye-Weltmeister zu werden, immer verfolgt – ohne sich ablenken zu lassen. Ich finde so etwas inspirierend. Mit derselben Bedingungslosigkeit hat er dann versucht, mein Herz zu erobern. Ich glaube, das findet jede Frau ganz toll.“

Das (private) Herz von Andrea Kaiser schlägt natürlich auch für den Sport – nicht jedoch primär für den Motorsport. Als gebürtige Münchnerin sympathisiert die Sportmoderatorin mit dem Fußball-Verein SpVgg Unterhaching. Was dann jedoch deutlich mehr überrascht: Andrea Kaiser beschreibt sich selbst als Fan von Hannover 96. Damit teilt sie die Liebe für den Club aus der niedersächsischen Hauptstadt mit Comedian Oliver Pocher. Der aus Hannover stammende Oliver Pocher ist seit vielen Jahren bekennender und glühender Fan von Hannover 96. Als es rund um die Trennung von Ehemann Lars Ricken auch Gerüchte gab, Andrea Kaiser und Oliver Pocher seien ein Paar, trat die Sportmoderatorin den Spekulationen entschieden entgegen. Ihre Liebe gilt nur Ehemann Sébastien Ogier und Sohn Tim – sowie Hannover 96.

