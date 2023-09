Julia Scharf privat: Was sie von Frank Buschmann gelernt hat – und mit welcher Olympionikin sie verreist

Ihr Name dürfte fast jedem Sport-Fan in (Fernseh-)Deutschland bekannt sein: Julia Scharf gehört zu den bekanntesten deutschen Sport-Moderatorinnen – und ist seit vielen Jahren Teil des Teams der ARD-Sportschau. Für welche Sportarten sich Julia Scharf privat begeistert und mit welcher Olympia-Medaillengewinnerin sie gern verreist, erfährst du hier.

Der Sport stand schon immer im Mittelpunkt bei Julia Scharf – sowohl beruflich wie privat. Die am 3. Januar 1981 im thüringischen Gera geborene Julia Scharf verbrachte ihre ersten Lebensjahre in der DDR, bevor sie kurz nach dem Mauerfall mit ihrer Familie ins Münchner Umland zog. Nach ihrem Abitur studierte die spätere Sportschau-Moderatorin von 2001 bis 2006 Sportwissenschaften – Medien/Kommunikation an der Technischen Universität München. Über Praktika und Hospitanzen landete die auch privat sportbegeisterte Julia Scharf im Jahr 2008 im Alter von 27 Jahren beim Fernsehen – genauer gesagt beim DSF (heute Sport1).

Julia Scharf privat: Ihr Mann ist Michael Mosler

Nachdem sie ab dem Sommer 2010 „Bundesliga Pur“ und die „Sport1 News“ moderierte, wechselte Julia Scharf zur ARD: Beim Südwestrundfunk (SWR) moderierte Julia Scharf verschiedene Sportsendungen. Zudem moderiert sie beim Bayerischen Rundfunk die „Abendschau“ und „Blickpunkt Sport“ im Fernsehen und führt Interviews mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Ab August 2014 gehört Julia Scharf auch zum Team der ARD-Sportschau am Sonntag, moderiert Skispringen, führt Interviews beim Ski Alpin und war bei der Fußball-WM 2018 in Russland für die ARD im Einsatz. „Sport hat schon immer mein Leben bestimmt“, verrät Julia Scharf in einem Interview im Podcast „Die blaue Coach“. „Und deshalb empfinde ich es oft gar nicht als Arbeit, wenn ich aus dem Studio, von der Piste oder aus dem Stadion berichte.“

Aber wie tickt Julia Scharf privat? Die 1,80 Meter große Moderatorin der ARD-Sportschau lebt noch immer in der Nähe von München – zusammen mit ihrem Ehemann Michael Mosler und ihren 2012 und 2017 geborenen Töchtern. Mit ihrem Mann Michael Mosler, einem Marketingmanager und ehemaligen Leichtathleten, ist Julia Scharf seit dem 13. Juni 2013 verheiratet.

Sich selbst beschreibt Julia Scharf in einem Podcast-Interview als empathisch und nahbar. Ihr Einfühlungsvermögen kann die zweifache Mutter auch für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten gut gebrauchen: Sie ist Botschafterin der SOS-Kinderdörfer und ist Trainerin einer Kinder-Ski-Mannschaft. „Eine Mannschaft wäre jetzt zu viel gesagt, ich mache im Sommer das Konditionstraining bei uns im Ski-Club und im Winter kann ich da nichts machen, denn da bin ich selbst unterwegs bei den Weltcups.“ Die Tätigkeit bereite ihr großen Spaß, „da ich früher so viele Kinder und Jugendliche trainiert habe.“

Julia Scharf treibt privat viel Sport. Foto: imago sportfotodienst

Für eSports hat Julia Scharf privat wenig übrig. „Das ist nicht mein Ding“, sagt sie ganz klar. „Kinder bewegen sich ohnehin immer weniger.“ Daher hat sich die Sportschau-Moderatorin auch klar gegen eine Abschaffung der Bundesjugendspiele ausgesprochen. Sie selbst habe als Schülerin bei Bundesjugendspielen jedes Mal eine Ehrenurkunde erhalten, sagt sie. „Wenn man ein wenig sportlich ist, ist das nicht schwer.“

Mehr News:

Katharina Kleinfeldt privat: Schräger Spitzname – so furchteinflößend war die Sport1-Moderatorin früher

Ruth Hofmann privat: DAS lässt das Herz der Sport1-Moderatorin höher schlagen

Julia Scharf privat: Was sie von Frank Buschmann gelernt hat – und mit welcher Olympionikin sie verreist

Was viele nicht wissen: In ihrer Jugend war Julia Scharf eine begabte Voltigiererin. „Ich war einige Jahre im Bundeskader“, verrät die ARD-Sportschau-Moderatorin. Vorübergehend habe sie auch in Italien und den USA Reiter trainiert und Lehrgänge gegeben, „weil wir in Deutschland von der Trainerausbildung her schon sehr viel weiter waren.“ Ein „Pferdemädchen“ im klassischen Sinne sei sie jedoch nicht gewesen. „Mit Pferden habe ich derzeit gar nichts mehr zu tun“, plaudert Julia Scharf über ihr Privatleben aus dem Nähkästchen.

Julia Scharf trainiert privat eine Ski-Mannschaft

Dafür aber mit Mountainbiking: Auf ihrem Instagram-Account zeigt Julia Scharf regelmäßig, was sie gerade beruflich macht – hin und wieder gewährt sie auch private Einblicke. So können ihre gut 19.000 Follower erfahren, dass Julia Scharf vor rund 15 Jahren auch als Rennradfahrerin eine gute Figur gemacht hat, aber auch gern Mountainbike in den Bergen fährt oder wandert. Dabei kann sie auch auf prominente Unterstützung zählen: Auf Instagram zeigt Julia Scharf, dass sie privat auch Touren mit Martina Ertl, dreifacher Olympia-Medaillengewinnerin und zweifacher Weltmeisterin im Ski Alpin, unternimmt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Prominente Unterstützung hatte Julia Scharf nicht nur privat, sondern auch im Beruflichen: Von Sportmoderator Frank Buschmann als ihrem Moderations-Trainer habe sie einiges gelernt. „Er hat gesagt ,Lass dich nicht verrückt machen‘ – das ist der Satz, der hängen geblieben ist“, berichtet Julia Scharf. Auch von Jörg Wontorra oder ARD-Urgestein Reinhold Beckmann habe sie Moderations-Training erhalten. Das kommt ihr bei der Sportschau, „Blickpunkt Sport“ oder der „Abendschau“ nun zugute. „Wie auch immer er den gemeint hat, ich interpretiere den jetzt jedes Jahr anders“, ergänzt die Sportschau-Moderatorin lachend. „Und dass man Emotionen zeigen darf.“ Auf jeden Fall will sich Julia Scharf treu bleiben – im Beruflichen und privat.

Neben Julia Scharf gibt es noch einige weitere bekannte Sport-Moderatorinnen in Deutschland. Wie Lili Engels privat tickt, erfährst du hier. <<<