Katharina Kleinfeldt privat: Schräger Spitzname – so furchteinflößend war die Sport1-Moderatorin früher

Katharina Kleinfeldt hält den Rekord als jüngste Fußball-Moderatorin beim TV-Bezahlsender Sky – damals war die gebürtige Hessin gerade einmal 24 Jahre alt. Auch ansonsten hat die blonde Sport-Reporterin eine beeindruckende Karriere hingelegt – und sich in ihrer Jugend einen furchteinflößenden Spitznamen verdient. Wir verraten, wie Katharina Kleinfeldt privat tickt.

Als menschenscheu gilt Katharina Kleinfeldt keineswegs, das wäre in ihrem Beruf als Moderatorin bei Sky (bis zum Sommer 2023) und Sport 1 (seit August 2023) auch hinderlich. Die am 5. Mai 1993 geborene Hessin stammt aus einer Kleinstadt im Vogelsbergkreis und hat 13 Cousins und Cousinen in ihrer Familie. Da ging es in ihrer Kindheit das ein oder andere Mal abenteuerlich zu, wie Katharina Kleinfeldt in einem Podcast verrät.

Katharina Kleinfeldt privat: In der Jugend lehrte sie anderen das Fürchten

Abenteuer erlebte sie auch auf dem Bauernhof ihrer Großeltern mütterlicherseits. „Da war ich als Kind an mindestens zwei Tagen pro Woche“, erzählt die einstige Sky-Moderatorin im Podcast „Überleg’s dir nochmal mit den Sportmedien“. Sie sei auf dem Bauernhof auch mit Treckern, Heuballen, Katzenbabys und Kuhstall aufgewachsen. Das sei aber nur die eine Seite der Medaille. Es gab nämlich auch einen krassen Kontrast dazu: „Meine anderen Großeltern kommen aus der Großstadt, aus Berlin.“ Daher entschied sich Katharina Kleinfeldt nach ihrem Abitur sowie einem Auslandsjahr in den USA während der 11. Klasse dazu, in Berlin zu studieren. In der Hauptstadt sammelte sie auch ihre ersten journalistischen Erfahrungen vor und hinter der Kamera.

Dabei hatte Katharina Kleinfeldt gar nicht unbedingt vor, dauerhaft vor der Kamera als Moderatorin bei Sky und Sport1 zu arbeiten. Ihr Interesse am Sportjournalismus bestand hingegen schon früh, da sie aus einer sportbegeisterten Familie stammt. „Ich habe früher selbst Fußball gespielt“, berichtet Katharina Kleinfeldt. Zwischen 2004 und 2012 schnürte sie in ihrer Kindheit und Jugend jahrelang die Fußball-Schuhe. Und dabei handelte sie sich einen furchteinflößenden Spitznamen ein: Katharina Kleinfeldt wurde „The Wall“ (deutsch: Die Wand) genannt, da für ihre Gegnerinnen oft kein Vorbeikommen an ihr gab. Nachdem sie als Stürmerin in ihrer Mädchen-Mannschaft startete, wurde Katharina Kleinfeldt im Zuge der Zeit als Libero umgeschult. „Ich konnte die Bälle gut ablaufen, technisch versiert war eher meine Schwester.“

Katharina Kleinfeldt hat einen Teil ihrer Kindheit auf einem Bauernhof ihrer Großeltern verbracht. Foto: IMAGO/Philipp Szyza

Ihrer Leidenschaft zum Fußball sowie zum Sport ist Katharina Kleinfeldt auch im Berufsleben treu geblieben: 2015 begann sie ein Volontariat beim TV-Bezahlsender Sky. Anschließend arbeitete Kleinfeldt sechs Jahre lang als Reporterin und TV-Moderatorin bei Sky. Eingesetzt wurde sie überwiegend für Übertragungen im Fußball, Handball und Tennis. Mitte Juli 2023 erklärte sie dann nach ihrem Einsatz beim Wimbledon-Tennisturnier in London ihren Wechsel zu Sport1, wo sie gut zwei Wochen später ihre Premiere feierte. Bei Sport1 soll Katharina Kleinfeldt als Moderatorin beim Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend, als Co-Moderatorin beim Fußball-Talk „Doppelpass“ und dem „Fanktalk“ sowie als Berichterstatterin von der Darts-WM zum Einsatz kommen.

Katharina Kleinfeldt fährt gern Motorrad

So viel über das Berufsleben von Katharina Kleinfeldt bekannt ist, so dürftig sieht es mit Informationen zu ihrem Privatleben aus. Über ihr Gehalt oder einen Freund ist nichts bekannt. Zumindest während ihrer Arbeit als Moderatorin bei Sky und Sport1 trug bzw. trägt Katharina Kleinfeldt keinen Ehering. Über Instagram hält sie ihre rund 38.000 Follower über ihr Leben auf dem Laufenden. So ist bekannt, dass sie in ihrer Freizeit gern Motorrad fährt, im Sommer wandert und im Winter Ski fährt. Zudem reist Katharina Kleinfeldt gern – wie etwa im vergangenen Winter – in ferne Länder, damals standen Indonesien und Australien auf ihrer Route.

