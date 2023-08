Jana Wosnitza privat: DAS setzt ihr gesundheitlich brutal zu – „Ist dramatisch“

Jana Wosnitza hat innerhalb kürzester Zeit eine steile Karriere als TV-Moderatorin bei Sport1 hingelegt. Die Kölnerin zählt seit ihren Einsätzen beim „Doppelpass“ und im Darts zu den bekanntesten deutschen Fernseh-Moderatorinnen. Wir stellen Jana Wosnitza privat vor – und verraten, was ihr gesundheitlich arg zu schaffen macht und inwiefern Esther Sedlaczek ihre Karriere beeinflusst hat.

Ob Fotos mit ihrem Bruder oder ihren Eltern, beim Parookaville-Festival in Weeze, vom Sommerurlaub in Griechenland oder beim Skifahren – Jana Wosnitza versorgt ihre Fans regelmäßig über Instagram und TikTok mit Fotos und Videos aus ihrem Privatleben. Für die am 7. Oktober 1993 in Köln geborene Moderatorin und Sportjournalistin ist dies völlig normal: Schließlich sei sie mit Social Media aufgewachsen und es bereite ihr großen Spaß, ihren weit mehr als 100.000 Follower Einblicke in ihr Leben zu gewähren, wie sie in einem Interview verriet.

Jana Wosnitza privat: Allergie macht ihr zu schaffen

Dennoch erfährt die Öffentlichkeit nicht alles über Jana Wosnitza: Die TV-Moderatorin leidet seit Kurzem an Heuschnupfen. Und der setzt der Sportjournalistin, die zunächst mit einem Jahrespraktikum sowie von 2018 bis 2020 mit einem Volontariat bei Sport1 ihre Karriere ins Laufen gebracht hat und durch ihre Einsätze beim „Doppelpass“ und der Darts-WM bekannt wurde, mächtig zu: Als sie das erste Mal mit Heuschnupfen zu kämpfen hatte, „dachte ich zunächst, ich wäre zwei Wochen dauerkrank“, berichtet Jana Wosnitza im „Effzeh international!“ Podcast. Denn die gebürtige Kölnerin ist seit jeher glühender Anhänger des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln.

Erst durch ihren Bruder, der genau wie ihr Vater ebenfalls an Heuschnupfen leidet, sei Jana Wosnitza auf die Idee gekommen, dass sie ebenfalls von einer Pollen-Allergie betroffen sein könne. Bis dahin habe sie die Allergie-Symptome ihres Bruders und ihres Vaters müde belächelt. Doch damit ist nun Schluss. Denn Heuschnupfen „ist aber auch dramatisch, das habe ich natürlich nicht unbedingt gebraucht.“ Inzwischen habe sie die Allergie dank Tipps aus ihrem Umfeld jedoch gut im Griff. „Ich kämpfe weder mit großen Erschöpfungs- oder Müdigkeitsanzeichen.“

Dabei kommt der Powerfrau, die vielen Sportfans durch ihre Moderationstätigkeiten bei den Darts-Weltmeisterschaften oder beim Fußball-Talk „Doppelpass“ auf dem Sender Sport1 bekannt ist, zugute, dass sie eigenen Angaben zufolge ohnehin meistens im Sommer weniger arbeitet. „Ich bin Freiberuflerin und habe während der Sommerpause beispielsweise fast gar kein Einkommen“, sagte Jana Wosnitza in einem Interview auf die Frage nach ihrem Gehalt. „Wenn ich viel arbeite, verdiene ich mehr, wenn ich weniger arbeite, weniger.“ Daher ist es schwierig, klare Aussagen zu Jana Wosnitzas Gehalt zu treffen. Sie könne von ihrem Gehalt aber „sehr gut leben“, wie die TV-Moderatorin berichtete.

Jana Wosnitza: Wechsel von Sport1 zu RTL

Nach sechs Jahren bei Sport1 wechselte Jana Wosnitza im Sommer 2023 zu RTL und soll dort ebenfalls primär als Moderatorin eingesetzt werden – unter anderem bei den Übertragungen der National Football League (NFL). Auch über ihre Tätigkeit als Sportjournalistin bei RTL berichtet Jana Wosnitza vor allem auf Instagram. Doch alles will sie dort nicht von sich preisgeben. „Jana Wosnitza Freund“ zählt zwar zu den häufigsten Suchanfragen in Bezug auf die Sportjournalistin bei Google – doch zu diesem Thema schweigt sie sich aus. Hat Jana Wosnitza einen Freund? „Das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, die ich weiterhin komplett privat halte. Ich denke, die Menschen sehen schon sehr viel von mir. Aber dieses Stück Privatsphäre möchte ich mir bewusst bewahren. Zumindest aktuell“, sagte sie in einem Interview auf die Frage, ob sie einen Freund habe.

Zusammen mit Frank Buschmann (r.) und begleitet von TV-Experte Patrick „Coach“ Esume ist Jana Wosnitza das Gesicht beim Fernsehsender RTL für die Übertragungen von Spielen im American Football. Foto: picture alliance/dpa

Auskunftsfreudiger zeigt sie sich hingegen, was ihre Tattoos angeht. Einige davon hat Jana Wosnitza auch schon auf Instagram gezeigt. „Es sind tatsächlich mittlerweile an die 20 Stück! Alles überwiegend kleine Erinnerungen, die über die Jahre zusammengekommen sind.“ So habe sie beispielsweise eines der sieben Chakren aus dem Yoga auf der Haut, „weil ich sehr viel Kraft und Ruhe aus Yoga ziehe. Ich habe auch mit meiner Mama, die ja leider vor einem Jahr erneut an Krebs erkrankt ist, Partner-Tattoos. Die erinnern uns an die schwere Zeit, die wir gemeinsam durchgemacht haben, mit der neuerlichen Diagnose und den Therapien.“

Ihrer Mutter versucht Jana Wosnitza in dieser schwierigen Zeit so gut es geht zu helfen und sie zu unterstützen, damit sie schnell wieder gesund wird. Ihre Mutter war es auch, die schon zum Ende von Jana Wosnitzas Schulzeit vorschlug, sie solle doch aufgrund ihrer Sportaffinität etwas mit Sport studieren. Doch das kam für Jana Wosnitza nicht in die Tüte – sie hatte sich in den Kopf gesetzt, Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Im Zuge einer Uni-Veranstaltung in Mannheim kam Jana Wosnitza mit der Sportschau-Moderatorin Esther Sedlaczek ins Gespräch, die dort eine Podiumsdiskussion leitete. „Das war ein Schlüsselmoment für mich“, berichtet Jana Wosnitza. „Was hat die Frau für einen geilen Job? Die macht ja das, wofür mein Herz brenne – sie beschäftigt sich von morgens bis abends mit Sport.“ So sei recht schnell in ihr der Entschluss gereift, Sportjournalistin zu werden.

