Lili Engels privat: Bei Jana Wosnitza wird die Sport1-Moderatorin emotional

Lili Engels dürfte bis Mitte September 2023 den wenigsten TV-Zuschauern bekannt sein, über einen eigenen Wikipedia-Eintrag verfügte bis dato nicht – doch beides dürfte sich schlagartig ändern: Die Journalistin moderiert in der Saison 2023/24 die Top-Spiele der Fußball-Bundesliga der Frauen beim TV-Sender Sport1. Als Kommentatorin fungiert Christina Rann. Doch wie tickt Lili Engels privat? Und wie steht sie zu ihrer ehemaligen Sport1-Kollegin Jana Wosnitza, für die sie emotionale Worte findet? In diesem Beitrag erfährst du es.

Ob Ruth Hofmann, Katharina Kleinfeldt oder Lili Engels – sie zählen zu der Riege von aufstrebenden Sport-Moderatorinnen, die innerhalb kürzester Zeit durch eine beeindruckende Karriere bei den Sendern Sport1 oder Sky öffentliche Bekanntheit bei Sportfans erlangt haben. Zu diesem Kreis gehört auch Jana Wosnitza, die seit dem Sommer 2023 als Sport-Moderatorin zum TV-Sender RTL gewechselt ist. Sie und Lili Engels sind mehr als nur Kolleginnen: Im Winter 2023 waren die beiden Sport-Moderatorinnen zusammen im Skiurlaub im Zillertal, wie Fotos auf dem Instagram-Account von Lili Engels belegen. „Mit Jana bin ich super eng befreundet, weil sie eine Person ist, die ich wahnsinnig schätze und die ich sehr, sehr liebgewonnen habe“, berichtet Lili Engels im Interview mit DER WESTEN. „Ich verstehe mich auch mit vielen anderen Sport-Moderatorinnen sehr gut und bin mit einigen auch im Austausch, aber befreundet bin ich nicht mit ihnen.“

Lili Engels privat: Fußball ist für sie eine „Herzensangelegenheit“

Ähnlich wie Jana Wosnitza begann auch Lili Engels ihre TV-Karriere beim Sender Sport1 mit einem Praktikum, an das sich ein Volontariat anschloss. Die am 27. Februar 1997 in Hamburg geborene Lili Engels blieb auch nach ihrem Abitur dem Norden zunächst treu und studierte Sportwissenschaft und Philosophie in Kiel. Nach mehreren Praktika bei Medienunternehmen und einem dreimonatigen Auslandsaufenthalt in England begann Lili Engels im Januar 2022 ihr Volontariat beim TV-Sender Sport1. Erste Erfahrungen vor der Kamera als Sport-Moderatorin hat Lili Engels bei Sport1 bereits sammeln können, als sie etwa die „Sport1 News“ moderierte und Jana Wosnitza als Co-Moderatorin im Dezember 2022 beim Fußball-Talk „Doppelpass“ vertrat. Zudem war sie bereits bei der Eishockey-WM und den „World Games“ für den Sender Sport1 im Einsatz.

Ab dem 17. September 2023 moderiert Lili Engels bei Sport1 das jeweilige Top-Spiel der Frauenfußball-Bundesliga, für das sich der TV-Sender ab dieser Saison die Rechte gesichert hat. Den Auftakt macht die Partie VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen, kommentieren wird Christina Rann. Experte ist Ex-Bundesliga-Profi Maik Franz.

Für ihre neue Rolle ist Lili Engels prädestiniert, schließlich hat die Hamburgerin früher viele Jahre selbst Feldhockey, vor allem aber Fußball gespielt – und zwar „sehr ambitioniert“, wie sie betont. „Ich habe auch einige Einheiten bei der Hamburger Auswahl mitgemacht, mich dann aber dagegen entschieden, noch professioneller Fußball zu spielen, weil mir die Perspektive fehlte.“ Doch ihr Herz schlage immer noch für den (Frauen-)Fußball. „Daher ist die Rolle als Moderatorin der Top-Spiele der Frauenfußball-Bundesliga bei Sport1 für mich eine Herzensangelegenheit, mit der ich mich sehr stark identifizieren kann“, sagt Lili Engels. Ihre eigenen Fußballschuhe hat sie inzwischen an den Nagel gehängt. „Da ich früher auf hohem Niveau gespielt habe, kann ich mir derzeit nicht vorstellen, in einer reinen Freizeit-Mannschaft zu spielen, aber für Leistungssport fehlt mir durch den Job die Zeit.“

Lili Engels hat ein Volontariat bei Sport1 absolviert und gehört zum Moderatoren-Team. Foto: Sport1

Stattdessen betreibt die Sport-Moderatorin andere Sportarten: Spinning hat es ihr angetan, aber auch Yoga und Krafttraining absolviert Lili Engels gern. „Ich mache den Sport in erster Linie nicht zum Ausgleich, sondern weil er mir einfach so viel Spaß bereitet und ich immer schon sportbegeistert war.“ Überhaupt verbringt sie gern ihre Freizeit an der frischen Luft: „Ich bin super gern unter Leuten und verbringe viel Zeit mit Freundinnen und Freunden, gehe aber auch gern mal allein für mich spazieren und telefoniere dabei viel oder höre Musik.“

Hat Lili Engels einen Freund? So äußert sie sich dazu

Hat Lili Engels einen Freund? Diese zählt zu den meistgesuchten Fragen bei Google im Zusammenhang mit der Sport1-Moderatorin. „Ich bin ganz froh, dass man dazu nichts findet, weil ich das aktuell noch privat halten möchte“, sagt sie. Dennoch erfahren Außenstehende über ihren Instagram-Kanal auch, wie Lili Engels privat tickt. „Ich poste auf Instagram, was sich für mich gut anfühlt und habe nicht den Anspruch, dort auf jeden Fall täglich etwas zu veröffentlichen und habe auch kein Ziel, das ich dort erreichen will.“ Von der morgendlichen Spinning-Einheit übers Kaffeetrinken bis zu einem Mittagessen mit einer Freundin oder dem gemeinsamen Skiurlaub mit Jana Wosnitza können Fans via Instagram einiges über das Privatleben von Lili Engels erfahren. „Grundsätzlich will ich die Menschen an meinem Alltag teilhaben lassen, ohne dabei zu privat zu werden“, erklärt Lili Engels. „Ich finde es schon schön, eine kleine Privatsphäre zu wahren, weshalb ich auch auf die Frage nach einem Freund so geantwortet habe, wie ich geantwortet habe.“

Wer das Instagram-Profil von Lili Engels näher betrachtet, dem fällt auf, dass die Sport1-Moderatorin sehr modebewusst ist. Kein Wunder also, dass Lili Engels zum Ende ihrer Schulzeit und während ihres Studiums als Model arbeitete. „Es war aber nie mein Hauptjob, ich habe auch nie als High-Fashion-Model gearbeitet“, sagt Lili Engels. Mit dem Modeln habe sie aufgehört, da sie ihren beruflichen Fokus auf ihre journalistische Laufbahn gelegt habe. „Ich habe eher als Commercial-Model gearbeitet und da ist es jetzt schwierig, wenn ich das Gesicht einer Sendung bei Sport1 bin.“

So aktiv Lili Engels bei Instagram ist, so wenig kann sie mit Facebook anfangen. „Eine offizielle Seite von mir gibt es dort nicht, aber ein Privatprofil habe ich schon“, verrät die Sport-Moderatorin – und ergänzt lachend: „Allerdings bin ich bei Facebook dermaßen inaktiv, dass ich froh bin, wenn ich überhaupt noch mein Passwort weiß.“

