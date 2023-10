Anna Kraft privat: Die Moderatorin ist unheilbar krank – doch DAS bringt sie so richtig auf die Palme

Anna Kraft ist nicht nur eine der bekanntesten deutschen TV-Sportmoderatorinnen, sondern gilt auch als die schnellste unter ihnen. Überhaupt ist Anna Kraft ausgesprochen sportlich und ehrgeizig – sowohl beruflich als auch privat. Wie Anna Kraft privat tickt, wer ihr Mann ist, was sie alles von sich auf Instagram preisgibt und was die Moderatorin so richtig auf die Palme bringt, erfährst du hier.

Anna Kraft ist schnell – und das in jeder Hinsicht: Die am 3. Oktober 1985 in Haan, einer Kleinstadt im Kreis Mettmann, geborene Sportmoderatorin war in ihrer Jugend eine erfolgreiche Leichtathletin. Zwischen 2000 und 2008 startete Anna Kraft für den TSV Bayer 04 Leverkusen und holte mit der Sprint-Staffel ihres Vereins mehrere deutsche Meistertitel. Der Sport spielte schon immer eine große Rolle im Leben von Anna Kraft: Auch ihr Vater, Heinz-Jürgen Kraft, war erfolgreicher Sportler und spielte in den späten 1950er-Jahren bei Fortuna 05 Düsseldorf Fußball und arbeitete später als Trainer bei den Vereinen VfL Leverkusen und VfB Hilden im Nachwuchsbereich.

Anna Kraft hat eine steile Karriere hingelegt

Noch während ihrer erfolgreichen Zeit als Leichtathletin studierte Anna Kraft nach ihrem Abitur Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation an der Deutschen Sporthochschule Köln. Da bereits während ihres Sport-Studiums mehrere Verletzungen einer Karriere als Leistungssportlerin im Weg standen, beendete Anna Kraft ihre Leichtathletik-Karriere und orientierte sich in Richtung Sportjournalismus.

Und so schnell Anna Kraft zuvor als Sprinterin auf der Tartanbahn unterwegs war, so rasant entwickelte sich auch die Berufskarriere der Sportmoderatorin: Nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Sport-Studiums in Köln arbeitete sie zwischen 2010 und 2021 als Moderatorin und Sportjournalistin für die Fernsehsender Sat.1, Sky, Sport1, ZDF und Eurosport. Gerade beim ZDF, wo Anna Kraft von 2015 bis 2018 drei Jahre als Sportmoderatorin arbeitete, wurde sie einem größeren Publikum bekannt. In dieser Zeit moderierte Anna Kraft unter anderem die ZDF-Sportreportage. Außerdem zeigte sie ihr Schauspiel-Talent, als sie für eine Folge der ZDF-Krimiserie „Die Rosenheim-Cops“ vor der Kamera stand. Nach ihrem Abschied beim ZDF moderierte Anna Kraft im Mai 2020 die Montagsspiele der Fußball-Bundesliga für den Streamingdienst Amazon Prime. Dadurch hat die 1,61 Meter große Moderatorin innerhalb von elf Jahren für nahezu allen großen Fernsehsender in Deutschland gearbeitet, bei denen der Sport eine wesentliche Rolle spielt.

Im Sommer 2021 gab Anna Kraft bekannt, dass sie zu zum Fernsehsender RTL wechselt. Seit September 2021 gehört die am 3. Oktober 1985 geborene Sportmoderatorin zum RTL-Moderatoren-Team der UEFA Europa League sowie der Europa Conference League im Fußball. Im Streit sei sie mit ihren jeweiligen Arbeitgebern jedoch nie auseinandergegangen, wie Anna Kraft in einem Podcast verrät. „Ich habe trotz der vielen beruflichen Wechsel aber nirgendwo verbrannte Erde hinterlassen.“ Wenn sich eine neue berufliche Herausforderung anbot, dann habe sie diese auch ergriffen.

Anna Kraft privat: Sie leidet an Multipler Sklerose (MS)

Durch ihre vielen beruflichen Stationen hat Anna Kraft auch eine Menge Menschen kennengelernt – so auch ihren Freund Wolff-Christoph Fuss, einer der bekanntesten deutschen Fußball-Kommentatoren. Wolff-Christoph Fuss kommentiert hauptsächlich für den TV-Sender Sky Fußballspiele und ist neun Jahre älter als Anna Kraft. Im Herbst 2012 berichteten Medien erstmals über die Beziehung von Anna Kraft und Wolff-Christoph Fuss. Er ist demnach der Mann an ihrer Seite. Inzwischen hat das Paar auch zwei Töchter: Im Juli 2018, pünktlich zur Fußball-WM 2018 in Russland, kam Emmi zur Welt, im November 2020 folgte ihre Schwester Milla. Zusammen mit ihrem Freund Wolff-Christoph Fuss und den gemeinsamen Töchtern wohnt Anna Kraft in München.

Mit ihrem Freund, dem Fußball-Kommentator Wolff-Christoph Fuss hat Anna Kraft zwei Kinder. Foto: imago images/Eibner

Das Familienglück hätte perfekt sein können, wenn nicht diese eine Schockdiagnose Anna Kraft erreicht hätte: Im August 2021 machte die RTL-Moderatorin öffentlich, dass sie unheilbar erkrankt, sie leidet an Multipler Sklerose (MS). Bei Multipler Sklerose (MS) handelt es sich um eine chronische Entzündung des Nervensystems, bei der die Nervenstrukturen zerstört werden. Mit 29 Jahren erfuhr Anna Kraft von der Erkrankung. Damals hatte sie sich ärztlich untersuchen lassen, da sie dachte, sich einen Nerv am Rücken eingeklemmt zu haben. Das körpereigene Immunsystem greift bei MS-Erkrankten Teile des Gehirns und des Rückenmarks an. Trotz ihrer MS-Erkrankung hält die Moderatorin weiter an ihren ambitionierten Karrierezielen fest, brachte zwei Mädchen zur Welt und hat gelernt, mit Multipler Sklerose (MS) zu leben.

Nach ihrer ersten Schwangerschaft brachte Anna Kraft sogar ein Buch mit dem Titel „Fit durch die Schwangerschaft“ heraus, in dem sie anderen werdenden Müttern Fitnesstipps gibt. Eine weitere Gemeinsamkeit, die sie sich mit ihrem Freund teilt: Auch Wolff-Christoph Fuss hat schon mehrere Bücher geschrieben. Bereits zwei Jahre zuvor, im Jahr 2017, erschien ein weiteres Buch der sportbegeisterten Moderatorin mit dem provokanten Titel „Ein Arsch – Ein Ziel: Meine Challenge“. Inzwischen hat Anna Kraft sogar ein drittes Buch verfasst: Im August 2023 erschien „Mein Leben mit MS – Meine Diagnose“, in dem die Moderatorin anderen Erkrankten Mut machen will und ihre eigenen Erfahrungen mit Multipler Sklerose (MS) schildert.

DAS bringt Anna Kraft als Privatperson auf die Palme

Ihr Freund Wolff-Christoph Fuss ist eine große Stütze für Anna Kraft im Alltag, der durch die diagnostizierte Multiple-Sklerose-Erkrankung noch einmal herausfordernder geworden ist. Über ihre MS-Erkrankung sagt Anna Kraft: „Natürlich habe ich auch meine Dämonen-Tage, wie ich so schön sage. Ich hab die Ameisen im Arm und im Fuß, da kribbelt’s, dann ist es wie eingeschlafen. Ich hab manchmal ein bisschen Spastik in der Hand.“

Doch damit könne sie mittlerweile umgehen. Anders verhält sich das mit sexistischen Kommentaren zu ihrer Arbeit. „Das ist ja Wahnsinn“, empört sich Anna Kraft in einem Podcast dazu. „Warum werden meine Kolleginnen und ich noch immer gefragt, wie es sei, als Frau in einer Männerdomäne zu arbeiten?“. Fußball ist nach Ansicht der TV-Moderatorin längst keine Männerdomäne mehr. Das liegt nicht nur daran, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Frauen als Moderatorin oder Field-Reporterin bei Fußball-Übertragungen arbeiten, sondern sich auch abseits davon viele Frauen mittlerweile für Fußball interessieren, so Anna Kraft.

Zudem würden mit Schlagzeilen á la „Die heißesten TV-Moderatorinnen“ Frauen wie sie, Esther Sedlaczek oder Julia Scharf weiterhin auf ihr Äußeres reduziert werden. „Ich sehe nun mal so aus, wie ich aussehe, meine Jobs habe ich aber nur durch Leistung bekommen“, betont Anna Kraft. „Solche Bemerkungen gehen mir extrem auf die Nerven.“ Auf die Idee, das Aussehen ihres Freunds Wolff-Christoph Fuss zu bewerten oder dies in einen Zusammenhang mit seiner Arbeit als Fußball-Kommentator bei Sky zu stellen, würde ja niemand kommen. „Aber ich muss schon sagen, dass ich meinen Mann sehr sexy finde“, sagt Anna Kraft dazu lachend.

Auf ihrem Instagram-Kanal, dem rund 72.000 Nutzer folgen, gibt Anna Kraft regelmäßig Updates aus ihrem Berufsalltag, aber auch ihrem Privatleben. Von Fotos, die sie im Fernsehstudio, etwa beim ZDF oder RTL, bei der Arbeit zeigen, über Selfies beim Strandbesuch bis hin zu Bildern von sich, ihrem Freund Wolf-Christoph Fuss und ihren Töchtern, ist alles dabei. Anna Kraft achtet jedoch darauf, dass die Gesichter ihrer Kinder nicht zu erkennen sind.

Wie Anna Kraft privat tickt, dass Wolff-Christoph Fuss der Mann an ihrer Seite ist, dass sie an der unheilbaren Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS) leidet und was die Moderatorin auf die Palme bringt, haben wir nun aufgeklärt.