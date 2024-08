Olympia 2024 News: Nächste Enttäuschung – Medaillentraum geplatzt!

Vom 26. Juli bis zum 11. August ist Frankreich der Mittelpunkt. Zwei Wochen lang finden in der Hauptstadt Paris die Olympischen Sommerspiele 2024. Tausende Athleten aus der ganzen Welt messen sich in spannenden Wettbewerben.

Von der Eröffnungsfeier bis zu den wichtigsten Medaillenentscheidungen – in unserem News-Blog versorgen wir dich mit den wichtigsten Informationen rund um Olympia 2024 in Paris.

Olympia 2024 News – die neusten Infos im News-Blog

Rund 11.400 Athleten und Athletinnen aus 206 Ländern werden in zweieinhalb Wochen in 32 Sportarten gegeneinander antreten. Insgesamt stehen 329 Medaillen-Entscheidungen an, 987 Medaillen (Gold, Silber und Bronze) werden vergeben. Die wichtigsten News zu Olympia 2024 bekommst du hier täglich in unserem Live-Blog.

Zverev scheidet im Viertelfinale aus

17.53 Uhr: Nächste herbe Enttäuschung für das deutsche Olympia-Team, die nächste Medaille ist vom Tisch! Tennis-Star Alexander Zverev ist aus dem olympischen Tennis-Turnier ausgeschieden. Mehr dazu hier.

Wettbewerb verschoben

07.57 Uhr: Am heutigen Morgen finden die Gehwettbewerbe in Paris statt. Das Rennen der Herren sollte eigentlich um 7.30 Uhr losgehen, wurde aber verschoben. Aufgrund eines Unwetter geht es jetzt erst um 8 Uhr los.

Überragend! Gose gewinnt Bronze

21.34 Uhr: Tolle Neuigkeiten für Deutschland! Isabel Gose setzt sich im 1.500 Meter Freistil durch und holt die nächste olympische Medaille. Hinter Katie Ledecky und Anastasiia Kirpichinkova holt sie Bronze.

Nächste Medaille! Lilik holt Silber

18.08 Uhr: Deutschland jubelt wieder! Elena Lililk holt die silberne Medaille im Kanu-Finale!

Silber für Deutschland im Judo

18.01 Uhr: Gold knapp verpasst! Miriam Butkereit verliert im Judo-Finale gegen die Kroatien Barbara Matic und gewinnt dafür die Silbermedaille.

Kerber scheidet im Viertelfinale aus

17.23 Uhr: Jetzt ist es leider passiert! Angelique Kerber verliert das Viertelfinale gegen die Chinesin Qinwen Zheng im Tiebreak. Es ist unfassbar bitter für die einstige Nummer eins der Welt.

Bronze für deutschen Ruder-Vierer!

12.51 Uhr: Endlich wieder Edelmetall für Deutschland! Nach den Goldmedaillen von Lukas Märtens im Schwimmen und dem Vielseitigkeitsreiter Michael Jung dürfen wir endlich wieder jubeln. Im Doppelvierer gewinnen die deutschen Ruderinnen Maren Völz, Tabea Schendekehl, Leonie Menzel und Pia Greiten die Bronzemedaille hinter Großbritannien und den Niederlanden.

Olympia-Star verkündet Karriereende

Mittwoch, 10.19 Uhr: Für einen Olympia-Star ist mit gerade mal 20 Jahren Schluss. Sie verkündete jetzt unter Tränen ihr Karriereende. Hier mehr!

Kerber im Viertelfinale ++ Volleyballer verlieren Krimi knapp

15.55 Uhr: Mega-News um Angelique Kerber! Die deutsche Tennis-Spielerin erreicht das Viertelfinale. Bittere Nachrichten gibt es indes von den deutschen Volleyballern, die gegen die USA nach Sätzen in einem wahren Krimi knapp mit 2:3 verlieren.

Royals-Auftritt sorgt für Ekstase

11.54 Uhr: Bei Olympia gab es königlichen Besuch. Dabei sorgten die Royals mit ihrem Auftritt für Ekstase. Hier mehr!

Seine zu dreckig – Wettbewerb verschoben

Dienstag, 09.45 Uhr: Jetzt ist die Entscheidung gefallen! Ein Wettbewerb muss aus Sicherheitsbedenken und zum Schutz der Teilnehmer verschoben werden. Alle weiteren Infos dazu findest du hier.

Kerber-Hammer!

16.55 Uhr: Kerber-Wahnsinn! Die einstige Nummer 1 der Welt zieht ins Achtelfinale ein. Das Karriereende wird also weiter verschoben. Dabei gab es auch einen mehr als nur emotionalen Moment der Fans.

Michael Jung holt Gold für Deutschland!

16.00 Uhr: Nächstes Gold für Deutschland! Michael Jung hat es wieder getan! Auf seinem Wallach Chipmunk sichert er sich sein viertes Olympia-Gold.

Nadal ohne Chance gegen Djokovic

15.44 Uhr: Es war das mit Spannung erwartete Duell zwischen zwei der besten Tennis-Spieler aller Zeiten. Am Ende setzte sich Novak Djokovic gegen Rafael Nadal deutlich in zwei Sätzen durch. Für den Spanier ist es damit offiziell vorbei. Es war seine letzte Chance auf eine Medaille. Der Superstar wird zum Ende des Jahres seine Karriere beenden.

Deutsche Stars klagen über Bedingungen

12.00 Uhr: Mit den Bedingungen bei der Anreise und auch mit der Qualität des Essens im Olympischen Dorf sind die deutschen Athleten offenbar nicht zufrieden. Hier mehr!

Athlet wütet nach Schiri-Entscheidung

Montag, 09.15 Uhr: Der georgische Säbelfechter Sandro Bazadze ist am Sonntag (28. Juli) bei seinem Duell gegen den Ägypter Mohamed Amer völlig ausgerastet. Er ging sogar auf die Schiedsrichterin los. Mehr dazu hier.

Kommentator mit Lachanfall in der ARD

21.51 Uhr: Eine kuriose Szene beim Schwimmen hat heute für einige Lacher gesorgt. Auch Tom Bartels konnte sich nicht zurückhalten. Hier die Einzelheiten!

Simone Biles: Erster Auftritt – besondere Gäste schauen zu

17.09 Uhr: Simone Biles begeistert bei den Olympischen Spielen 2024 nicht nur Trainer, Kollegen und Fans. Es gab mehrere besondere Gäste in Paris.

Positiver Dopingfall – Athlet überführt

15.24 Uhr: Die Olympischen Spiele haben ihren ersten Dopingfall! Ein Athlet wurde nach einem positiven Dopingfund vorerst gesperrt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Todesfall bei Olympia!

14.40 Uhr: Wie der Boxverband „IBA“ mitteilte, ist am Freitag (26. Juli), noch vor der Eröffnungsfeier von Olympia 2024, der samoanische Box-Trainer Lionel Elika Fatupaito an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde 60 Jahre alt. Hier mehr dazu.

Nächste deutsche Medaille im Visier

Sonntag, 28. Juli, 9.20 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Wird es auch heute goldiger Tag für die deutschen Athleten? Nach dem sensationellen Erfolg von Lukas Märtens hoffen weitere Deutsche auf eine Medaille. Schon am Vormittag könnte es eine Medaille geben. Sportschütze Christian Reitz, Olympiasieger von 2016, steht im Finale mit der Luftpistole. Zeitgleich starten auch die Bogenschützinnen in den Teamwettbewerb.

Gooooooold!

20.50 Uhr: Die ersten deutschen Hoffnungen gingen leer aus – doch noch am ersten Tag bricht der Bann. Gold-Kandidat Lukas Märtens macht als Top-Favorit im Becken alles richtig, holt über 400 Meter Freistil Gold.

Fauxpas bei Eröffnungsfeier!

15.15 Uhr: Peinlich-Panne! Südkorea ist nach der Eröffnungsfeier außer sich. Das Land wurde nämlich als Nordkorea vorgestellt. Hier alle Infos.

Volleyballer mit Krimi-Sieg!

11.29 Uhr: Der erste deutsche Hammer ist perfekt! Deutschlands Volleyballer besiegen den Weltranglistenzweiten und Top-Favoriten auf Gold Japan mit 3:2. Was für ein Start!

Erste Entscheidungen stehen bevor

Samstag, 27. Juli, 9.17 Uhr: Heute werden die ersten Medaillen vergeben. In unserem Blog bleibst du immer auf dem Laufenden.

Neben den News bei Olympia sind auch die Highlights spannend. Hier findest du die wichtigsten Highlights an den jeweiligen Tagen.