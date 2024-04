Formel 1 – China-GP im Live-Ticker: Hülkenberg vor Hammer – Hamilton-Desaster setzt sich fort

Nach einer einwöchigen Pause geht es in der Formel 1 endlich weiter! Die Motorsport-Königsklasse kehrt an diesem Wochenende nach vier Jahren wieder zurück nach China. Seit der Corona-Pandemie wurde hier kein Grand Prix mehr ausgetragen.

Dazu gibt es auch direkt eine Premiere. Neben dem China-GP am Sonntag findet das erste Sprintrennen in diesem Jahr in Shanghai statt. Die Konkurrenten lauern schon und wollen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen schlagen. Gelingt ihnen das?

Formel 1 – China-GP im Live-Ticker

China-Comeback, Sprintrennen, vielleicht auch eine Vertragsverlängerung? Egal, was an diesem Formel-1-Wochenende passiert, in unserem Live-Ticker verpasst du nichts.

China-GP – Startaufstellung

Verstappen Perez Alonso Norris Piastri Leclerc Sainz Russell Hülkenberg Bottas Stroll Ricciardo Ocon Albon Gasly Zhou Magnussen Hamilton Tsunoda Sargeant

3/56: So schnell kann es dann leider wieder gehen. Hülkenberg ist wieder auf Platz 10, wurde von vielen Piloten jetzt überholt.

1/56: Und los geht’s! Verstappen fährt vorne weg, aber dahinter überholt Alonso Perez. Hülkenberg ist von neun auf sieben vorgefahren. Super Start des Deutschen! Hamilton verliert beim Start sogar noch einen Platz und ist jetzt auf Rang 19.

8.55 Uhr: Die letzten Minuten laufen. Gleich gibt es die Einführungsrunde und steht das fünfte Rennen der Saison an.

8.30 Uhr: Gut für Hülkenberg! Der Deutsche ist nach dem Vorfall gestern in der Boxengasse ohne Strafe geblieben. Er startet von Platz neun. Gelingt dem Deutschen heute eine gute Platzierung auch im Rennen?

8 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Renntag. Kann sich Max Verstappen den nächsten Sieg holen oder sorgt ein anderer Fahrer für große Überraschung?

15.35 Uhr: Es ist eine mehr als nur enttäuschende Saison für Lewis Hamilton. Benachteiligt ihn Mercedes? Ein Experte hat jetzt einen schweren Verdacht. Alle Infos dazu erfährst du hier.

14.08 Uhr: Bei Ferrari herrscht Aufregung! Grund dafür war eine Berührung im Sprint zwischen Carlos Sainz und Charles Leclerc. Der Monegasse wütet gegen seinen Teamkollegen. Eskaliert es bei der Scuderia? Hier gibt es mehr Infos dazu.

10.54 Uhr: Hülkenberg muss nun zu den Stewards und den Vorfall in der Boxengasse erklären. Er hat in der Boxengasse rechts überholt und dabei auch noch einen Kameramann gefährdet! Ob er seinen 9. Platz behalten wird?

10.15 Uhr/Q3: Verstappen holt sich die Pole-Position! Dahinter startet am Sonntag sein Teamkollege Perez vor Alonso. Hülkenberg wird 9., doch ihm droht eine Strafe aufgrund eines Zwischenfalls in der Boxengasse.

10.01 Uhr/Q3: Jetzt wird es spannend. Wer holt sich die Pole-Position?

9.53 Uhr/Q2: Starke Leistung von Hülkenberg! Der Deutsche qualifiziert sich fürs Q3 und ist damit in den Top Ten. Die schnellste Runde fährt Verstappen vor Perez und Sainz. Raus sind Gasly, Albon, Ocon, Ricciardo und Stroll.

9.45 Uhr/Q2: Weiter geht’s. Noch gut sechs Minuten haben die Fahrer Zeit.

9.43 Uhr/Q2: Die Quali wird in wenigen Minuten fortgesetzt. Sainz‘ Auto bekommt eine neue Nase. Da hat der Spanier mächtig Glück gehabt, dass da nicht viel mehr kaputt gegangen ist.

9.35 Uhr/Q2: Rote Flagge! Carlos Sainz ist kurz vor der Ziellinie in die Bande geknallt. Sein Frontflügel ist komplett dahin, er kann aber immerhin in die Box fahren. Die Zeit ist angehalten.

9.27 Uhr/Q2: Nun geht es wieder raus. Wer qualifiziert sich für Q3?

9.22 Uhr/Q1: Mercedes-Schock! Für Lewis Hamilton ist die Qualifikation bereits beendet. Der Brite war gestern noch auf den starken zweiten Platz gefahren und auch heute Morgen im Sprint erfolgreich. Für das Rennen morgen wird er aber nur auf Platz 18 starten. Zudem sind Zhou, Magnussen, Tsunoda und Sargeant raus.

9.02 Uhr/Q1: Jetzt geht es los. Die ersten Piloten sind schon auf der Strecke.

8.50 Uhr: Gleich beginnt das Qualifying in Shanghai. Davor gibt es aber ein Strafe zu verkünden. Fernando Alonso wird für seinen Zwischenfall mit Carlos Sainz im Sprintrennen mit einer 10-Sekunden-Zeitstrafe und drei Strafpunkten belegt.

ENDE! Max Verstappen gewinnt das Sprintrennen von China vor Lewis Hamilton und Sergio Perez. Weiter geht es später mit dem Qualifying für das Rennen am Sonntag.

17/19: Ist das bitter für Alonso! Zwischen ihm und Sainz gab es vorhin eine Berührung, weshalb er mit einem Reifenschaden in die Box muss. Das Rennen ist für ihn gelaufen.

16/19: Irre Aktion von Perez! Sainz und Alonso duellieren sich, der Mexikaner bedankt sich und überholt beide.

9/19: Das hat nicht lange gedauert. Verstappen übernimmt die Führung hier in Shanghai.

7/19: Verstappen hat jetzt Alonso überholt und jagt den Führenden Hamilton.

1/19: Und los geht’s! Starker Start von Hamilton, der die Führung übernimmt. Norris kommt in der zweiten Kurve von der Strecke ab und verliert gleich vier Plätze. Ein Horror-Start für den jungen Briten.

4.50 Uhr: 19 Runden werden gefahren. Im Gegensatz zu gestern ist es heute trocken.

4.30 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Das Sprintrennen beginnt in rund einer halben Stunde. Kann Norris sich den Sieg sichern?

20.03 Uhr: Und nochmal zu Red Bull. Dort hat auch Dr. Helmut Marko interessante Aussagen rund um Christian Horner getroffen. Man merkt, dass auch die RB-Verantwortlichen langsam keine Lust mehr auf das Thema haben >>>

17.06 Uhr: Für Sergio Perez lief es im regnerischen Sprint-Shootout nur so mittel. Dennoch gibt sich der Mexikaner nach den bisherigen Saisonleistungen kämpferisch. Die Hoffnungen auf einen Verbleib bei Red Bull hat er nicht aufgegeben. Hier liest du mehr dazu.

10.21 Uhr/SQ3: Lando Norris holt sich im Regen-Chaos von Shanghai die Pole-Position! Was für ein Hammer im Sprint-Shootout! Erst wurde dem McLaren-Piloten die Runde gestrichen, dann zählte sie aber doch. Der Brite startet morgen im Sprint von ganz vorne. Dahinter landeten Hamilton und Alonso. Verstappen ist nur auf Platz vier.

10.14 Uhr/SQ3: Schrecksekunde um Leclerc! Der Ferrari-Pilot dreht sich im Regen und knallt leicht gegen eine Bande. Glücklicherweise ist nicht viel kaputt gegangen.

10.12 Uhr/SQ3: Jetzt geht es um die Pole-Position für das Sprintrennen! Im Regen von Shanghai wird um den ersten Platz gekämpft.

10.05 Uhr/SQ2: Nächste dicke Überraschung! Russell ist raus. Ebenfalls nicht weiter: Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo und Stroll. Für großen Jubel sorgt Zhou in seinem Heimrennen. Der Chinese hat es ins SQ3 geschafft.

9.55 Uhr/SQ2: Jetzt geht es endlich weiter. Einige Regentropfen gibt es jetzt schon auf der Strecke.

9.50 Uhr/SQ1: Wetterupdate Teil 2: In rund 15 Minuten wird wieder Regen erwartet. Das dürfte gleich spannend werden.

9.48 Uhr/SQ1: Und es brennt wieder auf der Strecke! Wieder ist auf einer Wiese Feuer ausgebrochen. Daher gibt es eine kleine Unterbrechung vor SQ2.

9.45 Uhr/SQ1: Die erste Session ist beendet! Sargeant, Albon, Ocon, Gasly und auch Tsunoda sind raus! Dass der Japaner es nicht geschafft hat, ist überraschend. Erstmals verliert er in einem Quali gegen Ricciardo.

9.35 Uhr/SQ1: Wetterupdate! Der kurze Regen hat wieder aufgehört. Es ist auf jeden Fall trockener geworden.

9.31 Uhr/SQ1: Der Sprint-Shootout ist gestartet! 12 Minuten haben die Piloten Zeit, ins SQ2 einzuziehen.

8.40 Uhr: Bahnt sich ein nasses Sprint-Qualifying an? In Shanghai regnet es gerade. Auch der Wetterbericht sagt Regen für die nächsten Stunden voraus.

7.05 Uhr: Weiter geht es später um 9.30 Uhr mit dem Qualifying für das Sprintrennen.

6.45 Uhr: Die größte Überraschung neben Stroll sind die beiden Haas-Piloten, die mit einem Update nach China gereist sind. Nico Hülkenberg wurde Fünfter vor seinem Teamkollegen Kevin Magnussen.

6.32 Uhr: Das erste und einzige freie Training ist beendet! Lance Stroll ist die schnellste Runde gefahren. Auf Platz zwei landet Oscar Piastri vor Max Verstappen.

6.20 Uhr: Nur noch zehn Minuten, dann ist das Training beendet. Mehrere Fahrer haben jetzt immer wieder die schnellste Zeit gesetzt.

5.58 Uhr: Nach dem kurzen Schock geht es weiter mit dem ersten Training.

5.50 Uhr: Rote Flagge! Das Training ist unterbrochen. Auf einer Wiese an der Strecke brennt es plötzlich, das Feuer breitet sich schnell aus. Doch schnell ist Personal zur Stelle und löscht den Brand mit Feuerlöschern aus.

5.31 Uhr: Und los geht’s. Die ersten Piloten drehen gleich schon die ersten Runden..

5.14 Uhr: In rund 15 Minuten beginnt das erste und einzige freie Training an diesem Wochenende. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit gibt es nämlich gleich die Qualifikation, ehe am Samstag das Sprintrennen stattfindet.

19. April, 5 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von China in der Formel 1. Wir begleiten für dich an diesem Wochenende das Geschehen in Shanghai.