Formel 1 – China-GP: Irre Szene macht Fans fassungslos – „Unglaublich“

Die neue Formel-1-Saison ist gerade einmal fünf Rennen alt, dennoch gibt es reichlich Drama und Aufregung (der Ticker zum Nachlesen)! An diesem Wochenende war die Königsklasse in China zu Gast. Ganz vorne jubelte erneut Max Verstappen. Doch beim Grand Prix in Shanghai gab es eine kuriose Szene.

Kurz nach dem das Safety Car in die Box gefahren ist und das Rennen wieder aufgenommen wurde, gab es einen Unfall zwischen Lance Stroll und Daniel Ricciardo. Die Formel-1-Fans konnten nicht glauben, was da passierte.

Formel 1 – China-GP: Irre Szene macht Fans fassungslos

Was war passiert? Es lief die 27. Runde. Zuvor musste Valtteri Bottas sein Auto abstellen, da der Motor nicht mehr funktionierte. Deshalb musste das Safety Car raus, fuhr dann einige Runden. Als Bernd Mayländer im Safety Car wieder in die Box gefahren ist, spielte sich beim Formel-1-Rennen unfassbare Szenen ab.

Lesetipp: Formel 1 in China: Horror-Szene in der Box! Reifen fällt vom Auto ab und trifft Mechaniker

In der TV-Wiederholung war zusehen, dass es bereits am Ende der Safety-Car-Phase zu einem kuriosen Zwischenfall kam. In der Haarnadel gab es einen Stau und Lance Stroll krachte dabei ins Heck von Daniel Ricciardo. Bitter für den Australier: Das Wochenende war recht ordentlich und er kämpfte sich auch in eine gute Position um einige wichtige Punkte. Doch dann meldete er Schaden am Unterboden an.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach einer weiteren Safety-Car-Phase, als dieses Mal Kevin Magnussen und Yuki Tsunoda aneinander gerieten, war Ricciardo auf Platz neun. Allerdings war der Schaden so groß, dass er gemeinsam mit Tsunoda das Auto abstellen musste. Runde für Runde wurde er zuvor von anderen Piloten überholt. Es hatte keinen Sinn mehr gemacht, weiterzufahren.

„Was macht der da? Das ist unglaublich“

Für die Aktion kassierte Stroll beim China-GP eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe. Er musste anschließend in die Box und die Strafe absitzen. Via Funk wütete der Kanadier über die Entscheidung der Stewards. Die Formel-1-Fans indes konnten in den sozialen Medien nicht fassen, was Stroll zuvor angerichtet hatte.

„Was macht der da? Für einen Formel-1-Piloten ist das unglaublich. Der darf kein Rennen mehr machen“, „Stroll macht Stroll-Sachen. Mich überrascht wirklich gar nichts mehr bei ihm“ und „Ricciardo hatte ein so gutes Wochenende. Stroll ist einfach nur unfassbar, dafür, dass er alles kaputt gemacht hat“, sind unter anderem einige Kommentare der Fans.

Mehr Nachrichten für dich:

Der Sieger des China-GP ist übrigens Max Verstappen. Der einzige Deutsche holte einen Punkt: Nico Hülkenberg wurde am Ende Zehnter.