Formel 1 in China: Horror-Szene in der Box! Reifen fällt vom Auto ab und trifft Mechaniker

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in China zu Gast. Erstmals seit fünf Jahren findet in Shanghai wieder ein Rennen statt. Schon das gesamte Wochenende gab es reichlich Aufregung (hier alles zum Nachlesen).

Doch beim Rennen am Sonntag gab es wohl die unschönste Szene. Dabei hielten viele in der Formel 1 den Atem an. Grund dafür war ein Vorfall in der Boxengasse beim Reifenwechsel. Bei einem Auto fiel ein Rad ab und traf dabei einen Mechaniker.

Formel 1 in China: Horror-Szene in der Box!

Es ist eine ohnehin schon sehr schwierige Formel-1-Saison für Alpine, doch jetzt kam noch eine Horror-Szene dazu. Beim China-GP in Shanghai war es Pierre Gasly, der den Schockmoment hatte. Beim ersten Reifenwechsel in der Box kam es zum Vorfall.

Gasly hatte keinen guten Start, wollte dann neue Reifen holen. Der Boxenstopp lief allerdings alles andere als reibungslos, da einer seiner Reifen beim Wechsel nicht befestigt war. TV-Wiederholungen zeigten den schlimmen Moment, in dem ein Mechaniker nach dem Fehler beim Boxenstopp von einem Rad getroffen wurde, das von Gaslys Auto fiel.

Die Reifen waren anscheinend nicht fest ans Auto gebracht, Gasly fuhr kurz los und dann fiel der Reifen auf den Mitarbeiter. Der lag dann anschließend kurz auf dem Boden. Seine Kollegen versuchten, das Auto festzuhalten und den Reifen wieder anzubringen. Glücklicherweise wurde der Mechaniker nicht verletzt, konnte das Rad wieder dran montieren. Insgesamt dauerte der Boxenstopp fast 20 Sekunden, Gasly fiel in der Folge weit nach hinten zurück.

Mechaniker geht es gut

Unmittelbar nach dem Vorfall fragte der Formel-1-Pilot, ob der Boxenstopp-Mitarbeiter verletzt wurde. Über Funk bekam er die Meldung, dass es ihm gut gehe. Glück im Unglück beim französischen Team. Wenig später wurde dann bekannt, dass die Stewards den Vorfall nach der Session untersuchen werden. Droht Alpine womöglich sogar eine Strafe?

Es ist passend für die bislang mehr als nur schlechte Saison von Alpine. Weder Gasly noch Teamkollege Pierre Gasly konnten bisher Punkte holen, fahren nur hinten mit den anderen langsamen Autos hinterher. Zuletzt wurde sogar über den Verkauf des Rennstalls diskutiert. Alpine meldete sich dann deutlich zu Wort (hier alle Infos).