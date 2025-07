Ferrari verkündet Formel-1-Hammer! Damit sind alle Gerüchte vom Tisch

Es gibt derzeit spannende Entwicklungen bei Ferrari in der Formel 1. Immer wieder tauchten Gerüchte um die Zukunft von Teamchef Frederic Vasseur auf. Zuletzt stark befeuert durch den Rauswurf von Christian Horner bei Red Bull. Wird er der neue starke Mann der Scuderia?

Diese Gerüchte sind jetzt endgültig vom Tisch. Noch vor der Sommerpause in der Formel 1 verkündet Ferrari die offizielle Entscheidung: Der Vertrag von Teamchef Vasseur wird um mehrere Jahre verlängert. Obwohl der Franzose, der seit Jahresbeginn 2023 das Team leitet, seit Anfang der Saison in regelmäßiger Kritik steht.

Formel 1: Kritik der heimischen Presse

Italienische Medien zweifelten vor dem kanadischen Grand Prix an seiner Position. Vasseur entgegnete damals: „Vielleicht geht es darum, dem Team Ärger zu bereiten, aber in diesem Fall sehe ich den Sinn nicht.“ Ferrari selbst ignorierte die Gerüchte und betonte, man stehe hinter Vasseur.

Diese Signalwirkung unterstreicht jetzt die Vertragsverlängerung. Ferrari möchte Stabilität vor der harten Konkurrenz in der Formel 1 bewahren. Aktuell liegt das Team in der Konstrukteurswertung auf Platz zwei, deutlich hinter McLaren. In dieser Saison gab es noch keinen Sieg, doch immer wieder gibt es für Ferrari kleine Lichtblicke.

Ferrari steht voll hinter Vasseur

Auch trotz der wechselhaften Leistungen steht Ferrari voll hinter seinem Teamchef: „Die Verlängerung von Freds Vertrag zeigt unseren Willen, auf dem bisher geschaffenen Fundament weiter aufzubauen. Seine Fähigkeit, unter Druck zu führen, Innovation zu fördern und Leistung konsequent zu verfolgen, steht im Einklang mit Ferraris Werten und langfristigen Zielen.“

Für Ferrari bleibt die Formel 1 eine Bühne intensiver Herausforderungen. Die fehlenden Rennsiege und der Punktabstand zeigen den Handlungsbedarf. Dennoch setzt die Scuderia auf Kontinuität. Zusammen mit Vasseur will Ferrari den Grundstein für eine stärkere Zukunft legen und das Team langfristig an die Spitze der Formel 1 zurückführen.