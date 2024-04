Formel 1: Wird Hamilton bei Mercedes benachteiligt? Experte hat schweren Verdacht

Ob er eine starke Leistung bringt oder auf ganzer Linie enttäuscht: Lewis Hamilton bestimmt in dieser Formel-1-Saison die Schlagzeilen. Der Fokus der Experten richtet sich auf den siebenfachen Weltmeister. Grund dafür ist unter anderem sein Hammer-Wechsel zu Ferrari 2025, der vor Saisonbeginn verkündet wurde.

Bislang konnte der Brite allerdings ganz und gar nicht überzeugen. Lediglich der zweite Platz im Sprint von China war ein Erfolg, ansonsten hinkt er den Erwartungen hinterher. Doch woher kommen die heftigen Leistungsschwankungen des Formel-1-Stars? Experte Nico Rosberg hat da einen Verdacht.

Formel 1: Erst Podium, dann heftige Enttäuschung

Nico Rosberg und Lewis Hamilton kennen sich bestens. Der Deutsche fuhr nämlich für einige Jahre in der Formel 1 im Mercedes an der Seite des britischen Superstars. Neben vielen Erfolgen gab es auch heftige Auseinandersetzungen auf der Strecke zwischen den beiden Piloten.

Mittlerweile ist der Ex-Pilot als Experte tätig und ging mit seinem ehemaligen Kollegen bei Sky heftig ins Gericht. Schließlich sorgte Hamilton mit dem 18. Platz für eine große Überraschung im Qualifying zum Großen Preis von China. Nur wenige Stunden zuvor holte er den 2. Platz im Sprintrennen, für das Rennen am Sonntag (21. April) startet er sehr weit hinten (hier alles zum Nachlesen).

Seine schwache Leistung erklärte Hamilton folgendermaßen: „Heute Morgen (Sprintrennen, Anm. d. Red.) hatten George (Russell, Anm. d. Red.) und ich sehr ähnliche Autos, aber heute Nachmittag haben wir versucht, zu experimentieren. Ich bin in die eine Richtung, er in die andere. Wir wollten sehen, ob wir noch ein bisschen Leistung finden. Aber es hat leider nicht funktioniert.“ Geht es nach Rosberg, ist das eine mehr als nur schlechte Ausrede.

Hamilton benachteiligt? Experte hat Verdacht

„Lewis liegt diese Saison 1:4 im Qualifying im Duell mit George hinten. Und jedes Mal sagt er, dass es das Setup ist. Für mich ist das eine Ausrede“, sagte der ehemalige Formel-1-Star und fügte anschließend hinzu: „Lewis war auf einer super Runde, gleichauf mit George. Für mich ist das eindeutig sein Fehler. Und zwar so einer, der einem siebenmaligen Weltmeister nicht passieren sollte. Man weiß, dass in Kurve 14 der Wind von hinten kommt und dann trotzdem so spät zu bremsen, ist schon heftig.“

Dabei hat der Sky-Experte auch eine Vermutung, woran es liegen könnte, dass Hamilton in dieser Saison so derartig enttäuscht. „Lewis steckt in einer schwierigen Phase. Auch, weil er eigentlich schon bei einem anderen Team ist. Intern bist du dann nur noch so halb dabei. Gut möglich, dass er nicht mehr alle Daten bekommt.“

Durch seinen Wechsel zu Ferrari für das kommende Jahr wird Mercedes natürlich nicht alle Geheimnisse mit ihm teilen. Schließlich könnte er sie nutzen und dann bei Ferrari davon profitieren. Das wollen die Silberpfeile sicherlich nicht, weshalb er wohl kaum mehr Daten vom Auto bekommen könnte. Aber weder Mercedes noch Hamilton haben sich dazu bislang geäußert.