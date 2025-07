Sebastian Vettel sorgt für Aufregung: Ist er bald HIER zu sehen?

Sebastian Vettel liebäugelt offenbar mit einem Motorsport-Comeback. Der vierfache Formel-1-Weltmeister weckte kürzlich in einem Interview neue Hoffnungen. Gegenüber „Auto Motor und Sport“ erklärte Vettel: „Ich will nicht ausschließen, dass da noch was daraus wird.“ Szenekenner hatten eine Rückkehr längst abgeschrieben.

Sebastian Vettel und seine WEC-Pläne

Vettel denkt nicht nur an einen Gaststart bei den 24 Stunden von Le Mans. Stattdessen könne er sich die Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC als längerfristiges Projekt vorstellen. „Da würde die WEC eigentlich gut passen mit ihren acht Rennen, die auch anders gestaffelt sind als die Formel 1“, sagt er.

Die Worte des 2022 zurückgetretenen Heppenheimers sind ein klares Signal. So konkret sprach Sebastian Vettel bisher nie über eine mögliche Rückkehr in den Rennsport. Die WEC bietet ihm dabei perfekte Gegebenheiten, um seine Karriere abseits der Formel 1 fortzusetzen und dabei neue Herausforderungen zu finden.

Wo wird er fahren?

Mit seinen Äußerungen sorgt Vettel definitiv für Aufmerksamkeit in der Szene. Kein Team würde sich die Chance entgehen lassen, solch einen erfolgreichen Fahrer ins eigene Cockpit zu holen. Acht Hersteller starten in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, wo Erfahrungen wie die von Sebastian Vettel Gold wert wären.

Es bleibt offen, ob Vettel den Schritt wagt. Sicher ist aber: Mit seinen Ambitionen erhöht er die Spannung um die Zukunft der WEC. Die Möglichkeit, einen wie Sebastian Vettel dabei zu haben, könnte die gesamte Meisterschaft aufwerten und neue Fans anziehen. Die Motorsportwelt blickt gespannt auf seine nächsten Schritte.

