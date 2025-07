Formel 1: Aus und vorbei! Deutsche Fans erfahren die bittere Nachricht

Mit Nico Hülkenberg hat die Formel 1 auch in diesem Jahr nur einen einzigen deutschen Fahrer am Start. Vor mehreren Jahren sah das noch anders aus, als teilweise bis zu fünf Piloten im Fahrerfeld standen.

Dazu zählte auch Sebastian Vettel. Der vierfache Formel-1-Weltmeister beendete 2022 seine Karriere. Seitdem wird immer wieder über ein Comeback des gebürtigen Heppenheimers spekuliert. Diesen Gerüchten setzt Vettel jetzt endgültig ein Ende und lässt den Traum von Millionen deutscher Fans endgültig zerplatzen.

Formel 1: Vettel packt über mögliches Comeback aus

„Die Formel 1 ist abgeschlossen. Irgendwann ist die Zeit reif dafür, anderen das Feld zu überlassen“, sagte Sebastian Vettel in einem Interview mit „Auto, Motor und Sport“. „Das sieht man ja gerade an den Rookies. Ich finde es gut, dass jetzt mal ein ganzer Schwung ausgewechselt wurde. Das ist kein Votum gegen die Alten, sondern eines für die Jungen. Ich meine, es hat mich früher ja auch nicht interessiert, wer von den Etablierten nicht mehr fährt. Hauptsache, ich darf fahren.“

Auch interessant: FC Liverpool: Nach Florian Wirtz – folgt der nächste Hammer-Transfer?

Wovon viele Fans seit seinem Karriereende geträumt haben, ist jetzt bittere Realität. Die Spekulationen haben also endgültig ein Ende. Vettel wurde immer wieder mit einer Managementrolle bei seinem ehemaligen Rennstall Red Bull in Verbindung gebracht, wo er alle vier WM-Titel einfahren konnte.

Dazu wird es also nicht kommen. Vermutlich will er weiterhin viel Zeit mit der Familie verbringen und sich auch um seine Nachhaltigkeitsprojekte kümmern, über die er auf seinem Instagram-Account vor allem immer wieder aufmerksam macht.

Start bei Le Mans?

Allerdings will Vettel einen Start in der Langstrecken-Meisterschaft und bei den 24 Stunden von Le Mans im kommenden Jahr nicht ausschließen. „Im Motorsport kannst du schlecht sagen: Ich fahre nur die Hälfte der Rennen. Da würde die WEC eigentlich gut passen mit ihren acht Rennen, die auch anders gestaffelt sind als die Formel 1“, sagt der 38-Jährige.

Vettel ergänzte: „Es ist immer die Frage, wie intensiv du etwas machen willst. Bei mir ist es seit jeher so, dass ich es richtig machen will, wenn ich mich auf was einlasse. Nur so ein bisschen mitzufahren, ist nichts für mich.“ Er gibt zu, dass ihn die Langstrecken-WM nicht interessiert hatte. „Heute sehe ich das mit anderen Augen. Ich finde es total spannend, dieses Teamgefüge, sich ein Auto zu teilen, Kompromisse einzugehen“, erklärte er weiter.

Mehr Nachrichten für dich:

Auch wenn es keine Formel-1-Rückkehr geben wird, dürfen sich die deutschen Fans immerhin Hoffnungen machen, Sebastian Vettel im kommenden Jahr in einer anderen Rennserie fahren zu sehen.