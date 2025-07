Mick Schumacher vor Formel-1-Comeback? Ex-Teamchef macht Hoffnung

Mick Schumacher gehört zu den Favoriten für ein Cockpit bei Cadillac in der kommenden Formel-1-Saison. Diese Einschätzung teilt Günther Steiner, der ehemalige Haas-Teamchef und heutige RTL-Experte.

Seiner Meinung nach bleibt der Traum von Mick, in der Formel 1 zu fahren, weiterhin realistisch. „Ich glaube, Mick hat gute Chancen“, sagte Steiner in einem Interview mit RTL und sport.de. Besonders bei Cadillac werde ein erfahrener Pilot benötigt, und Schumacher passe perfekt, da es nur wenige freie Fahrer mit Formel-1-Erfahrung gibt.

Formel-1-Wissen kann entscheidend sein

Der Konkurrenzkampf um das begehrte Formel-1-Cockpit ist jedoch groß. Neben Schumacher werden auch Sergio Perez, Valtteri Bottas und Zhou Guanyu als mögliche Kandidaten gehandelt. Steiner sieht alle vier Fahrer auf einem ähnlichen Niveau, doch er hebt Schumachers Lernbereitschaft und Wissen hervor. Dank seiner Testfahrer-Rolle bei Mercedes habe Schumacher ein tiefes Verständnis dafür, wie erfolgreiche Teams in der Formel 1 arbeiten.

+++ Max Verstappen hat in der Formel 1 schon aufgegeben – doch jetzt überrascht Red Bull alle +++

Steiner betonte weiter, dass Schumachers Know-how aus seiner Zeit bei Mercedes besonders wertvoll für Cadillac sein könnte. Obwohl Mick dort keine Rennen fuhr, lernte er viel über Teamarbeit auf höchstem Niveau. „Dieses Wissen könnte Cadillac enorm helfen“, sagte Steiner. Auch im persönlichen Bereich lobte er den 26-Jährigen als „harten Arbeiter“ und „sehr netten Menschen“.

Bottas als idealer Partner?

Interessant ist Steiners Einschätzung eines möglichen Teamkollegen: Valtteri Bottas. Der ehemalige Mercedes-Pilot habe ähnliche Erfahrungen wie Schumacher gesammelt. Beide könnten hervorragend harmonieren und das Cadillac-Team in der Formel 1 voranbringen. Bottas sei daher in Steiners Augen die ideale Ergänzung zu Schumacher.

Hier mehr News für dich:

Ein US-amerikanischer Fahrer scheint für Cadillac laut Steiner keine Option zu sein. „Das Risiko, dass es schiefgeht, ist zu groß“, argumentierte er. Fahrer ohne Erfahrung in der Formel 1 könnten dem Rennstall eher schaden. Deshalb sei es für Cadillac entscheidend, auf bewährte Piloten zu setzen. In diesem Rennen bleibt Mick Schumacher also weiterhin ein starker Kandidat für das Cockpit.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.