Formel 1 – China-GP im Live-Ticker: Feueralarm im Training! Plötzlich brennt die Strecke

Nach einer einwöchigen Pause geht es in der Formel 1 endlich weiter! Die Motorsport-Königsklasse kehrt an diesem Wochenende nach vier Jahren wieder zurück nach China. Seit der Corona-Pandemie wurde hier kein Grand Prix mehr ausgetragen.

Dazu gibt es auch direkt eine Premiere. Neben dem China-GP am Sonntag findet das erste Sprintrennen in diesem Jahr in Shanghai statt. Die Konkurrenten lauern schon und wollen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen schlagen. Gelingt ihnen das?

Formel 1 – China-GP im Live-Ticker

China-Comeback, Sprintrennen, vielleicht auch eine Vertragsverlängerung? Egal, was an diesem Formel-1-Wochenende passiert, in unserem Live-Ticker verpasst du nichts.

Zeitplan China-GP:

19. April, 5.30 Uhr: 1. Freie Training

19. April, 9.30 Uhr: Sprint-Shootout

20. April, 5 Uhr: Sprintrennen

20. April, 9 Uhr: Qualifying

21. April, 9 Uhr: Rennen

7.05 Uhr: Weiter geht es später um 9.30 Uhr mit dem Qualifying für das Sprintrennen.

6.45 Uhr: Die größte Überraschung neben Stroll sind die beiden Haas-Piloten, die mit einem Update nach China gereist sind. Nico Hülkenberg wurde Fünfter vor seinem Teamkollegen Kevin Magnussen.

6.32 Uhr: Das erste und einzige freie Training ist beendet! Lance Stroll ist die schnellste Runde gefahren. Auf Platz zwei landet Oscar Piastri vor Max Verstappen.

6.20 Uhr: Nur noch zehn Minuten, dann ist das Training beendet. Mehrere Fahrer haben jetzt immer wieder die schnellste Zeit gesetzt.

5.58 Uhr: Nach dem kurzen Schock geht es weiter mit dem ersten Training.

5.50 Uhr: Rote Flagge! Das Training ist unterbrochen. Auf einer Wiese an der Strecke brennt es plötzlich, das Feuer breitet sich schnell aus. Doch schnell ist Personal zur Stelle und löscht den Brand mit Feuerlöschern aus.

5.31 Uhr: Und los geht’s. Die ersten Piloten drehen gleich schon die ersten Runden..

5.14 Uhr: In rund 15 Minuten beginnt das erste und einzige freie Training an diesem Wochenende. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit gibt es nämlich gleich die Qualifikation, ehe am Samstag das Sprintrennen stattfindet.

19. April, 5 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von China in der Formel 1. Wir begleiten für dich an diesem Wochenende das Geschehen in Shanghai.