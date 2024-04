Formel 1: Emotionale Szenen! Pilot bricht vor laufender Kamera in Tränen aus

Fünf Jahre fand in der Formel 1 kein Rennen mehr in China statt. In 2024 war es jetzt erstmals wieder so weit. Die Corona-Pandemie hat ein Grand Prix nicht möglich gemacht. Besonders einer wird sich gefreut haben, dass in seinem Heimatland endlich wieder ein Rennen ausgetragen wird: Guanyu Zhou.

Der Sauber-Pilot hatte kein gutes Wochenende, konnte auch nicht für eine Überraschung sorgen und in die Punkte fahren. Nach dem Rennen ließ der Formel-1-Fahrer seine Emotionen freien Lauf und brach vor laufender Kamera in Tränen aus.

Formel 1: Zhou bricht vor laufender Kamera in Tränen aus

Auch wenn Max Verstappen den China-GP mal wieder deutlich gewann und über den vierten Sieg in dieser Saison jubelte (der Ticker hier zum Nachlesen), waren sehr viele Augen auf einen anderen Fahrer gerichtet. Beim Heim-GP jubelten die chinesischen Formel-1-Fans natürlich ihrem Star zu. Guanyu Zhou vom Stake F1 Team.

Bei jedem Überholmanöver wurde groß gefeiert, immer wenn Zhou auf den großen Monitoren zu sehen war, brach Jubel aus. In die Punkte konnte der Chinese bei seinem wohl wichtigsten Rennen des Jahres aber nicht fahren. Am Ende landete der 24-Jährige nur auf Platz 14.

Als das Rennen beendet war, parkte der Pilot sein Auto auf der Rennstrecke. Dort, wo eigentlich nur die drei besten Fahrer ihre Boliden abstellen, durfte Zhou parken. Er stieg aus dem Auto raus und brach vor den zahlreichen chinesischen Fans in Tränen aus. Emotionale Bilder, die unter die Haut gingen.

Fans feiern Zhou

Es war ein Formel-1-Grand-Prix, den Zhou in seinem Leben wohl nicht mehr vergessen wird. Gut für China: In den kommenden Jahren werden weitere Rennen im asiatischen Land stattfinden. Ob dann Zhou ebenfalls dabei sein wird, ist derzeit noch unklar.

Denn Zhou hat gemeinsam mit Bottas nur noch einen Vertrag bis zum Ende des Jahres. Beide haben eine unsichere Zukunft, es könnte eng für die Piloten werden. Denn das Team wird ab 2026 komplett von Audi übernommen. Der Einfluss auf die Fahrerentscheidung dürfte 2025 da deutlich größer sein.

Zwei andere Piloten indes werden immer wieder mit Audi in Verbindung gebracht: Nico Hülkenberg und Carlos Sainz. Beide Fahrer sollen für das deutsche Team fahren. Stellt sich nur die Frage, ob es in 2025 oder 2026 der Fall sein wird.