VfL Osnabrück – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Geraerts sorgt für Überraschung! Talent feiert Debüt

Das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Schalke 04 hat im Vorfeld für mächtig Wirbel gesorgt. Ursprünglich sollte die Begegnung bereits am Samstag (4. Mai) stattfinden. Weil das Stadion an der Bremer Brücke aber gesperrt wurde, findet die Partie nun am Dienstag (7. Mai) um 18.30 Uhr im Millerntorstadion auf St. Pauli ohne Zuschauer statt.

Im Vorfeld der Partie VfL Osnabrück – FC Schalke 04 sorgte die Spielverlegung für viel Ärger zwischen den Vereinen. Der Fokus sollte am Dienstagabend nun aber auf dem Sportlichen liegen. Denn: Der FC Schalke 04 kann mit einem Sieg gegen Osnabrück vorzeitig den Klassenerhalt klarmachen.

VfL Osnabrück – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Macht der FC Schalke 04 gegen den VfL Osnabrück alles klar und kann mit der Planung für die nächste Saison in der 2. Bundesliga beginnen? Oder wird es für Königsblau nach dem Duell mit den bereits abgestiegenen Osnabrückern nochmal eng?

Alle Informationen rund um die Partie VfL Osnabrück – FC Schalke 04 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

VfL Osnabrück – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17.32 Uhr: Steven van der Sloot feiert sein Startelfdebüt für Schalke und bekommt den Vorzug vor Henning Matriciani. Er ersetzt den verletzten Brandon Soppy. Assan Ouedraogo nimmt zunächst auf der Bank Platz.

17.30 Uhr: Die Aufstellung ist da. Schalke spielt wie folgt: Müller – van der Sloot, Kalas, Kaminski, Ouwejan – Schallenberg – Kabadayi, Seguin – Karaman – Terodde, Topp

16.56 Uhr: Nun aber zur sportlichen Ausgangsposition: Der FC Schalke 04 könnte heute die Entscheidung erzwingen. Nach den Ergebnissen vom Wochenenden ist Schalke mit einem Sieg in der Lage den Klassenerhalt vorzeitig klarzumachen. Fünf Punkte beträgt vor dem Spiel der Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mit einem Sieg würde der Vorsprung acht Punkte betragen, dann wäre Schalke gerettet.

16.01 Uhr: Ganz ohne Fans wird das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Osnabrück aber wohl nicht auskommen müssen. Hier mehr!

15.23 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Michael Bacher. Wieso die Spieler jetzt zittern müssen, liest du hier!

14.01 Uhr: Wieso nicht in der Veltins-Arena gespielt werden kann, erfährst du hier!

13.16 Uhr: Osnabrück macht dem FC Schalke 04 schwere Vorwürfe, beschuldigte den Klub nicht an einer „fanfreundlichen“ Lösung interessiert gewesen zu sein (Hier mehr!). Schalke ließ das nicht auf sich sitzen und schoss zurück (Hier mehr!)

12.34 Uhr: Rollen wir die Geschehnisse einmal auf: Am 30. April veröffentlichte der VfL Osnabrück die Meldung, dass die Stadt das Stadion an der Bremer Brücke wegen Mängel am Stadiondach gesperrt hat. Dies war das Ergebnis einer turnusmäßigen Untersuchung. (Hier mehr!). Daraufhin folgte ein wildes Hin und Her. Schließlich stand am Ende die Entscheidung: 7. Mai, Millerntor, ohne Fans.

Das könnte dich auch interessieren:

12.26 Uhr: Bevor wir zum Sportlichen kommen, werfen wir noch einen Blick auf die Geschehnisse der vergangenen Tage. Im Vorfeld sorgte die Spielverlegung für ziemlich viel Ärger. Gespielt wird nun aber heute Abend um 18.30 am Millerntor.

Dienstag, 12.21 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie VfL Osnabrück – FC Schalke 04. Hier halten wir dich auf dem Laufenden.