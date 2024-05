VfL Osnabrück – FC Schalke 04 ohne Fans? Von wegen!

Es ist ein Chaos, bei dem vor allem die Fans die großen Verlierer sind. Weil das Stadion des VfL Osnabrück gesperrt werden musste, findet die Partie gegen den FC Schalke 04 im Millerntor-Stadion auf St. Pauli statt.

Ein Streit zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Schalke 04 führte dazu, dass die Begegnung ohne Fans ausgetragen wird. Doch werden tatsächlich keine Zuschauer da sein? Die S04-Fans haben sich etwas ganz Besonderes überlegt.

VfL Osnabrück – FC Schalke 04: Keine Fans erlaubt!

Aufgrund einer morschen Dachkonstruktion und die daraus resultierenden Sicherheitsbedenken hatte die Stadt Osnabrück das Stadion an der Bremer Brücke gesperrt. Eigentlich hätte der VfL Osnabrück am vergangenen Samstag (4. Mai) gegen den FC Schalke 04 spielen müssen. Daraufhin kam es zu einem regelrechten Streit zwischen den beiden Klubs.

Nach einigen Vorwürfen aus beiden Seiten in Richtung des Gegners kam es letztlich zur Entscheidung, dass das Spiel am Hamburger Millerntor ausgetragen wird – ohne Fans! Aufgrund „einer geänderten behördlichen Lagebeurteilung und organisatorischer Herausforderungen“, sei es nicht möglich, dass Zuschauer dabei sein werden, erklärte die DFL.

S04-Trainer Karel Geraerts zeigte sich enttäuscht darüber: „Es ist speziell und erinnert an die Corona-Zeit. Es ist für mich schwer zu verstehen, dass wir das nicht anders organisieren können“, so der Belgier. Doch so ganz ohne Fans wird die Partie nicht stattfinden.

S04-Fans planen Support vor Stadion

Jedenfalls muss der FC Schalke 04 gegen den VfL Osnabrück nicht ganz auf den Support der Anhänger verzichten. Die S04-Fans sind dafür bekannt, aus einem Auswärtsspiel ein Heimspiel zu machen und haben sich jetzt was Besonderes überlegt. Schon seit Tagen organisieren sich einige Anhänger, um Simon Terodde und Co. rund ums Millerntor entsprechend zu empfangen und vor dem Stadion zu unterstützen.

Der laute Support wird sicherlich im Stadion bei den Schalker Profis ankommen. Das dürfte der Mannschaft bestimmt nochmal Antrieb geben, um das große Ziel zu erreichen. Sollte S04 gewinnen, ist der vorzeitige Klassenerhalt in der 2. Bundesliga perfekt. Gleichzeitig ist Osnabrück bei einer Niederlage als erster Klub definitiv abgestiegen.