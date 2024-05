FC Schalke 04: Transfer-Coup! S04 schnappt sich Mega-Talent

Wie so häufig kurz vor dem Ende der Spielzeiten verstärken sich die Profis und die Jugendteams der deutschen Fußballvereine. So auch beim FC Schalke 04. Der Traditionsklub hat den nächsten Transfer verkündet.

Bereits in den vergangenen Wochen haben sich immer mehr junge Spieler dem FC Schalke 04 angeschlossen. Jetzt hat der S04 einen wahren Transfer-Coup gelandet.

FC Schalke 04: Transfer-Coup!

Wie der FC Schalke 04 am Montag (6. Mai) verkündete, hat sich der Revierklub die Dienste des Top-Talents Mika Wallentowitz gesichert. Der Youngster kommt aus der U17 des SV Werder Bremen in die Knappenschmiede der Gelsenkirchener. Ab der kommenden Saison 2024/25 wird der Youngster in der U19 auf Torejagd gehen.

„Mika ist ein spielstarker und torgefährlicher Angreifer. Er ist flexibel einsetzbar und kann in der Offensive nahezu jede Position bekleiden“, freut sich Chef-Trainer Norbert Elgert über das Können seines Neuzugangs.

Wallentowitz war erst im vergangenen Jahr in die U17 von Werder Bremen gewechselt. Dort zeigte er in der aktuell laufenden Saison schon, was für ein Top-Stürmer er in jungen Jahren ist. Der 16-Jährige erzielte in 26 Spielen 17 Tore und legte dazu noch neun weitere Treffer vor. Im U17-Bereich ist das absoluter Topwert.

Nächste Verstärkung für die U19

Da darf sich die U19 des FC Schalke 04 also auf einen wahren Torjäger freuen. Viele andere Klubs aus Deutschland dürften sicherlich auch an Wallentowitz interessiert gewesen sein. Den Zuschlag aber hat der S04 bekommen – so wie in den weiteren Sommertransfers, die bereits in den vergangenen Wochen verkündet wurden.

Wallentowitz ist mittlerweile schon der fünfte Neuzugang für die Königsblauen. Malik Tubic, Tim Pfeiffer, Noel Westenberger und Claudio Bettoni Katunda hat der Traditionsverein bereits vorgestellt.

Und bei diesen bisherigen fünf Transfers wird es nicht bleiben. Die S04-Verantwortlichen sind im Hintergrund fleißig am Verhandeln und werden in den kommenden Wochen weitere Neuzugänge für die U19 präsentieren. Aber auch für die Profis stehen die ersten Deals bevor.