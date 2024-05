Osnabrück – FC Schalke 04: DFB-Entscheidung offiziell! Jetzt beginnt das große Zittern

Stimmung wie zu Corona-Zeiten! Am Dienstagabend (7. Mai) gibt es das keineswegs vermisste Comeback der Geisterspiele. Osnabrück gegen den FC Schalke 04 findet nach jeder Menge Theater auf St. Pauli und ohne Fans statt (hier mehr dazu erfahren).

Als wäre das nicht schon bitter genug, gibt es für die Spieler von Osnabrück und FC Schalke 04 jetzt noch eine schlechte Nachricht. Der DFB hat seine Schiedsrichteransetzung offiziell gemacht. Und der Name des Offiziellen lässt die Profis der 2. Liga zittern.

Osnabrück – FC Schalke 04: Kartenspektakel droht

Michael Bacher ist der Mann, der die beiden Teams um 18.30 Uhr aufs Spielfeld geleitet. Für den Schiedsrichter aus Bayern ist es bereits der elfte Zweitliga-Einsatz in dieser Spielzeit. Und wenn er in den bisherigen Spielen eins gezeigt hat, dann, dass er ziemlich schnell mit seinen Karten herumhantiert.

In seinen bisherigen Spielen im Unterhaus zückte er insgesamt 60 Karten (55 Gelbe, 3 Gelb-Rote, 2 Rote). Macht einen Schnitt von sechs Karten pro Spiel – damit zählt er zu den kartenfreudigsten Schiedsrichtern der Liga. Für die Spieler von Osnabrück und FC Schalke 04 ist also klar: Viel erlauben dürfen sie sich nicht.

Erinnerungen kommen hoch

Und es ist keineswegs das erste Mal, dass beide Mannschaften mit Bacher zu tun haben. Bei den Knappen leitete er das Hinspiel gegen Magdeburg. S04 gewann eine irre Partie mit 4:3 – inklusive zahlreicher Karten. Gleich acht Verwarnungen sprach Bacher aus, sowie eine rote Karte gegen Magdeburgs Daniel Heber. Und auch FCM-Co-Trainer Andre Kilian erwischte es mit Rot.

Michael Bacher leitet die Partie. Foto: IMAGO/eu-images

Osnabrück kann bereits auf zwei Spiele in dieser Saison mit Bacher-Beteiligung zurückblicken. Gegen Karlsruhe (2:3) und Paderborn (0:0) gab es insgesamt zehn gelbe Karten und zwei Mal Gelb-Rot.

Osnabrück – FC Schalke 04: Entscheidung steht bevor

Und weil es in dem Spiel eben um so viel geht, könnte es auch am Dienstag hektisch und hitzig werden. Mit einem Sieg macht Schalke den Klassenerhalt fix, während man den VfL zurück in die dritte Liga schicken würden.

Aufpassen muss bei Osnabrück – FC Schalke 04 vor allem Yusuf Kabadayi. Die Leihgabe der Knappen steht bei vier Verwarnungen. Eine weitere von Karten-Freund Bacher würde eine Sperre nach sich ziehen.