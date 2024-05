FC Schalke 04: Osnabrück stichelt gegen S04 – Fans schäumen vor Wut

Der FC Schalke 04 und der VfL Osnabrück werden wohl keine guten Freunde mehr. Nach dem Zoff um die Verlegung des Zweitliga-Spiels stichelt der Absteiger jetzt erneut gegen S04, packt dafür eine alte Geschichte aus.

Die Fans des FC Schalke 04 können es alles nicht mehr begreifen, sind fassungslos und reagieren mit großer Wut.

FC Schalke 04: Osnabrück wärmt alte Geschichte wieder auf

Es hätte wohl bessere Zeitpunkte gegeben, um solch eine Story wieder aufzuwärmen. Am Samstagvormittag holte der VfL Osnabrück eine Geschichte von 1989 aus – und stichelt damit gegen den kommenden Gegner FC Schalke 04.

„Sommer 1989: Peter Neururer hat Schalke 04 übernommen und plant Großes. Auch im DFB-Pokal, in dem die Bremer Brücke nur eine Durchgangsstation sein soll. Zu voreilig, wie sich herausstellt“, schreibt der VfL Osnabrück bei „X“ (ehemals Twitter). In der 1. Runde des DFB-Pokals flog Schalke damals unter Trainer Peter Neururer in der Verlängerung gegen Osnabrück (1:3) raus.

S04-Fans fassungslos: „Ach du scheiße“

Angesichts der Tatsache, dass es zuvor öffentliche Schuldzuweisungen bezüglich der Verlegung der Partie gab, ist dies vielleicht nicht der beste Zeitpunkt – auch wenn dieser Beitrag vermutlich schon länger vorbereitet wurde. Den Fans des FC Schalke 04 passt das so überhaupt nicht. „Ach du scheiße“, kommentiert ein S04-Fan, ein anderer teilte die fünf DFB-Pokalsiege der Schalker unter dem Beitrag von Osnabrück.

Ursprünglich wären Schalke und Osnabrück am Samstag (4. Mai) aufeinandergetroffen. Da das Stadion an der Bremer Brücke allerdings nach einer turnusmäßigen Untersuchungen wegen Mängel am Dach gesperrt wurde, musste die Partie verschoben werden.

Zoff um Spielverlegung

Bei den Diskussionen um die Verlegungen artete es regelrecht in einem Zoff zwischen den beiden Vereinen aus. Osnabrück warf Schalke vor, sich gegen eine „fanfreundliche“ Variante entschieden zu haben, die Königsblauen konterten mit einem deutlichen Statement (Hier mehr!). Gespielt wird nun am Dienstag (7. Mai, 18.30 Uhr) am Millerntor auf St. Pauli ohne Fans.