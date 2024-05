FC Schalke 04: Geraerts mit dickem Sonderlob für S04-Star! Folgt nun die große Wende?

Der Klassenerhalt ist zum Greifen nah! Der FC Schalke 04 kann am Dienstag (7. Mai, 18.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück die Liga-Rettung perfekt machen. Mit drei Punkten im Nachholspiel könnte man diese enttäuschende Saison zu großen Teilen schon hinter sich lassen.

Karel Geraerts wird einmal mehr genauestens überlegen, welches Personal er auf den Platz schickt. In der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte der Trainer des FC Schalke 04, dass ein Akteur, der zuletzt oft außen vor war, wieder eine gute Chance auf Einsatzminuten hat.

FC Schalke 04: Geraerts lobt Tempelmanns Trainingsleistungen

Lediglich 86 Minuten hat Lino Tempelmann in diesem Jahr bis dato gespielt. In der Hinrunde gehörte er noch zum absoluten Stammpersonal. Doch seit der 3:5-Klatsche in Düsseldorf, bei der er nach einer halben Stunde ausgewechselt wurde, war er von der Startelf weit weg.

Zwischenzeitlich musste er ganze acht Spiele hintereinander auf einen Einsatz warten, sechsmal stand er in diesem Jahr überhaupt nicht im Kader von Geraerts. In den letzten Wochen hat sich der Neuzugang jedoch wieder etwas herangekämpft. Gegen Düsseldorf (1:1) spielte er erstmals seit Mitte Februar wieder für knapp zehn Minuten.

Doch in den letzten Tagen scheint sich Tempelmann richtig herein gehängt zu haben. Denn sein Trainer lobte den 25-Jährigen nun öffentlich. Geraerts betonte, dass er mit den Trainingsleistungen von Tempelmann derzeit „mehr als zufrieden“ sei.

Tempelmann vor Startelf-Rückkehr?

„Lino hat sich zuletzt enorm gut präsentiert, hat nochmal einen großen Schritt gemacht. Der Konkurrenzkampf im Mittelfeld ist groß, auch Assan Ouedraogo kommt wieder. Lino hat sich wieder gut rein gekämpft, ist in guter Verfassung“, lobte S04-Coach Geraerts seinen Schützling.

Nach den sehr schweren letzten Monaten dürften diese Worte Tempelmann enorm Auftrieb geben. Ob er für seine starken Leistungen schon gegen Osnabrück belohnt wird, ist noch unklar. Doch nach den Aussagen von Geraerts dürfte er nach langer Zeit mal wieder ein ernsthafter Kandidat für die Anfangself sein.