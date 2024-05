FC Schalke 04: Müller mit emotionalen Abschiedsworten – „Schätze ich sehr“

Hinter dem FC Schalke 04 liegen emotionale Wochen! Erst vor Kurzem wurden zunächst Simon Terodde und Danny Latza verabschiedet, nun hat sich der Klub von weiteren Spielern getrennt, die ab dem Sommer nicht mehr zum S04 gehören werden.

Besonders bei einem Spieler sind viele Fans traurig – auch Marius Müller. Der Torhüter des FC Schalke 04 richtet unmittelbar nach der Meldung des Klubs emotionale Abschiedsworte.

FC Schalke 04: Emotionale Abschiedsworte

Er ist seit 2017 beim FC Schalke 04, hat sich stets vorbildlich verhalten und wurde wegen dieser Art und Weise von den Fans gefeiert. Die Rede ist von Michael Langer. Der Vertrag des 39-Jährigen läuft im Sommer aus, wird nun nicht mehr verlängert. Das verkündete der Traditionsklub in einer Mitteilung, in der auch Cedric Brunner, Thomas Ouwejan, Blendi Idrizi und Steven van der Sloot verabschiedet werden.

Auch interessant: FC Schalke 04 verkündet weitere Abgänge! Bei IHM können die Fans es nicht fassen

Allerdings schreibt der Klub auch, dass der Kontrakt von Langer „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht verlängert werde. Gut möglich also, dass der Österreicher dem Klub noch erhalten bleibt. Die Abschiedsworte von Torwart-Kollege Marius Müller hören sich allerdings nicht so danach an, als würde Langer bleiben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Danke Michi! Du hast mir in jeglicher Situation auf und neben dem Platz geholfen. Du warst dir nie für einen Tipp zu schade und hast stets im Sinne des Erfolgs gehandelt. So etwas schätze ich sehr. Solche Typen wie dich braucht’s im Fußball. Du bist mein enger Freund geworden und wirst es immer bleiben. Hab dich lieb“, schreibt Müller auf Instagram und postete einige gemeinsame Fotos mit Langer.

Langer ein „wichtiger Faktor“

Die Worte zeigen deutlich, warum Langer sowohl im Verein als auch bei den Fans so beliebt ist. Neben den acht Pflichtspielen seit seiner Ankunft war „Michi“ „ein wichtiger Faktor in den Trainingseinheiten, auf der Ersatzbank und außerhalb des Platzes, wenn nötig auch mal mit der erforderlichen Lautstärke“, schreibt so der FC Schalke 04.

Mehr Nachrichten für dich:

Wie es mit dem Österreicher weitergeht, ist noch unklar. Vor einigen Monaten war auch mal die Rede von einem Engagement im Verein. Langer selbst hat sich bislang noch nicht zu Wort gemeldet.