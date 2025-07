1. FC Bocholt – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Wilde Minuten! Sylla gleich wieder im Mittelpunkt

Jetzt gerät die Vorbereitung so richtig ins Rollen! Am Samstag (5. Juli) empfängt der 1. FC Bocholt den FC Schalke 04 zu einem weiteren Testspiel. Für die Knappen ist es das zweite unter Miron Muslic und das letzte, bevor es ins Trainingslager geht.

Wie präsentiert sich die Muslic-Elf nach einer weiteren Woche im Training, in welcher Verfassung sind die Neuzugänge? Auf all das werden die Fans beim Spiel zwischen dem 1. FC Bocholt und dem FC Schalke 04 genaustens achten.

1. FC Bocholt – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Auf die S04-Profis wartet ein XL-Test. Der 1. FC Bocholt und der FC Schalke 04 haben sich darauf verständigt, die Partie über 2x 60 Minuten auszutragen. Damit bleibt eine halbe Stunde mehr Zeit für die Trainer, taktische Kniffe zu probieren. Mit unserem Live-Ticker bleibst du auf dem Laufenden.

1. FC Bocholt – FC Schalke 04 2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Gulasi (61′), 0:2 Remmert (80′), 1:2 Budimbu (97′), 2:2 Hanke (110′), 2:3 Hamache (114′)

19.45 Uhr: Damit endet auch das zweite Testspiel für S04 mit einem Sieg. Am Montag (07. Juli) geht es für die Knappen dann ins Trainingslager ins Stubaital. Dort soll weiter am Muslic-Fußball gearbeitet werden, dazu folgen weitere Testspiele – unter anderem gegen den FC St. Gallen und Panathinaikos Athen. Bis dahin!

SCHLUSS Und dann ist Ende, der FC Schalke 04 gewinnt den Test gegen den 1. FC Bocholt mit 3:2 – das war ein hartes Stück Arbeit!

114′ Und jetzt gibt es auf der anderen Seite Elfmeter! Top-Stürmer Moussa Sylla, der gerade erste eingewechselt worden war, holt den Strafstoß heraus. Hamache verwandelt aus elf Metern locker und erzielt das 3:2 für S04.

110′ Und die Hausherren kommen gar zum Ausgleich. Hanke schießt das 2:2 für Bocholt. Siebeking kann einen Schuss nur zur Seite abprallen und Philipp Hanke ist als erster zur Stelle, um das Spielgerät locker einzuschieben. Das ging viel zu einfach!

97′ Elfmeter für Bocholt! Nach einem Zweikampf mit Grüger geht ein Bocholter zu Boden, der Unparteiische zeigt direkt auf den Punkt. Arnold Budimbu hat sich den Ball geschnappt und verwandelt sicher – nur noch 1:2!

80′ Jetzt macht er es doch! Khadr schickt Matriciani auf dem rechten Flügel und der Kult-Kicker legt mit einer tollen Flanke für Remmert vor. Jetzt trifft der Youngster den Ball richtig und versenkt zum 2:0 für S04!

67′ Riesen-Chance für Schalke 04! Nach einem tollen Solo von Hamache und einem tollen Steckpass von Grüger kommt Becker im Strafraum an den Ball. Der Youngster legt noch einmal quer, doch Remmert bringt den Ball nicht im Tor unter. Das war schön gespielt von den S04-Youngsters!

62′ Die zweite Hälfte läuft, 60 Minuten sind noch zu spielen. Nun steht folgende Elf auf dem Platz: Siebeking – Khadr, Ayhan, Felipe Sanchez – Matriciani, Zalazar, Grüger, V. Becker – Hamache, Gulasi – Remmert.

PAUSE In wenigen Minuten geht es dann mit den zweiten 60 Minuten weiter. Dort werden die anderen Schalke-Profis zum Einsatz kommen. Gelingt Königsblau noch das ein oder andere Tor?

PAUSE Und dann beendet der Unparteiische die ersten 60 Minute. Schalke startete gut, war von Beginn an enorm bissig und griffig, doch mit der Zeit flachte das Spiel ab, wirklich viele Torraumszenen gab es nicht. Erst in den letzten Sekunden vor der Halbzeit gelang S04 der Führungstreffer.

61′ Tooor für Schalke! Kurz vor dem Ende des ersten Spielabschnittes geht Königsblau dann doch noch in Führung. Antwi-Adjei setzt eine Schnelligkeit auf dem Flügel gut ein, bringt eine tolle Flanke in die Mitte. Youngster Gulasi steht richtig, trifft den Ball per Direktabnahme perfekt und erzielt das erste Tor der Partie!

47′ Der nächste Wechsel bei S04: Mika Khadr kommt für Timo Becker in die Partie – auch dieser Wechsel soll so geplant gewesen sein. Ab sofort sind mit Khadr, Ayhan und Noode also drei Youngster in der Defensive zuständig.

Die Partie ist in den vergangenen Minuten deutlich offener geworden, Bocholt traut sich immer mehr zu. Wirklich viele Strafraumszenen gab es jedoch noch nicht – bislang ist es von beiden Seiten ein überschaubares Testspiel.

32′ Das Katic-Debüt ist nach rund 30 Minute schon wieder vorbei – dahinter steckt allerdings keine Verletzung, sondern Belastungssteuerung. Mertcan Ayhan kommt für den Bosnier in die Partie. Das war wohl vor der Partie so abgesprochen. Jetzt darf der vielversprechende Youngster zeigen, was er kann!

29′ Knapp eine halbe Stunde ist absolviert, die Hälfte der ersten Halbzeit ist also rum! Schalke ist besser in der Partie, konnte in den letzten Minuten jedoch nicht mehr an die druckvolle Anfangsphase anknüpfen. Einige Abschlüsse haben die Schalker bereits abgegeben, wirklich gefährlich ist es jedoch noch nicht geworden.

18′ Ist das bitter! Younes, der erst kurzfristig für Bachmann in die Startelf gerückt ist, muss angeschlagen ausgewechselt werden! Der Routinier hat Probleme am hinteren Oberschenkel und muss die Partie nach knapp 20 Minuten beenden. Für ihn wird Youngster Ayman Gulasi in die Partie kommen.

7′ Schalke macht in den ersten Minuten schon mächtig Druck, die Muslic-Elf spielt ein hohes Pressing, läuft auch den Keeper der Bocholter an und erzwingt so immer wieder Ballverluste der Hausherren. Die ersten Minuten dürften dem neuen S04-Coach wohl gefallen.

1′ Rein in das Testspiel! Knapp 5000 Zuschauer sind heute nach Bocholt gekommen, um sich den zweiten Test der Knappen in dieser Sommer-Vorbereitung anzuschauen.

16.52 Uhr: Kurz vor dem Start der Partie muss Muslic seine Anfangself doch noch einmal umändern: Wie der S04 gerade mitgeteilt hat, wird Janik Bachmann geschont. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, so Königsblau. Für ihn wird Amin Younes in die Mannschaft rücken.

16.13 Uhr: Folgenden Elf schickt Muslic für die ersten 60 Minuten auf den Platz: Heekeren – Becker, Katic, Noode – Gantenbein, Schallenberg, Bachmann – Donkor – El-Faouzi, Antiw-Adjei – Ba

15.30 Uhr: Du willst das Spiel live im Stream verfolgen? Dann kannst du hier nachlesen, wo die Partie zwischen dem 1. FC Bocholt und dem FC Schalke 04 übertragen wird. Andernfalls verpasst du hier natürlich auch nichts.

13.57 Uhr: Und noch eine Premiere gibt es heute! Vor wenigen Stunden stellte Schalke das neue Auswärtstrikot vor (alle Infos dazu bekommst du hier). Wie der Verein mitteilte, wird dieses am heutigen Nachmittag erstmals zum Einsatz kommen. Alle Fans können sich also auf einen nigelnagelneuen Anblick freuen.

Katic legt bei Schalke los

12.48 Uhr: Erstmals im Trikot des Zweitligisten wird sich heute Nikola Katic zeigen. Der Innenverteidiger galt als absoluter Wunschtransfer von Trainer Miron Muslic, der ihn schon in Plymouth trainierte. Auch bei den Anhängern der Knappen hinterließ die Abwehrkante gleich mal einen bleibenden positiven Eindruck. Ob er in der neuen Mannschaft schon angekommen ist?

11.23 Uhr: Den ersten Test hatten die Knappen vor genau einer Woche gegen die Auswahl „Best of Grafschaft“ mit 9:1 gewonnen. Einen ebenfalls klaren, wenn auch vielleicht nicht so deutlichen Sieg erhoffen sich die Fans des FC Schalke 04 auch gegen den 1. FC Bocholt.

Samstag, 5. Juli, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Testspiel der Knappen in diesem Sommer. Dieses Mal geht es für die Schalker nach Bocholt, wo der ansässige Regionalligist sein 125-jähriges Bestehen feiert.