FC Schalke 04 verkündet weitere Abgänge! Bei IHM können die Fans es nicht fassen

Kurz vor dem letzten Saisonspiel gegen Greuther Fürth (19. Mai) hat der FC Schalke 04 verkündet, dass noch weitere Spieler den Verein verlassen werden. Mit Simon Terodde und Danny Latza wurden bereits zwei Stars in der heimischen Veltins-Arena verabschiedet.

Nun wurden vier weitere Spieler genannt, die nicht mehr für den FC Schalke 04 auflaufen werden. Bei einem Profi können die Fans es nicht fassen.

FC Schalke 04 verkündet weitere Abgänge!

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Beim FC Schalke 04 werden nach Simon Terodde und Danny Latza nun vier weitere Spieler nicht mehr für den Klub auflaufen. Wie der Traditionsverein am Freitag (17. Mai) verkündete, werden die auslaufenden Verträge von Cedric Brunner, Blendi Idrizi, Thomas Ouwejan und Steven van der Sloot nicht mehr verlängert.

„Wir möchten uns bei jedem Einzelnen für seine Zeit auf und seinen Einsatz für Schalke bedanken. Abschied nehmen gehört in dieser Phase der Saison dazu, wir wollten den Spielern vor ihrem Urlaub transparent sagen, dass der Weg bei S04 an dieser Stelle endet. Für die sportliche und private Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute“, sagt Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung des S04.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Gerüchte um mögliche Abgänge der genannten Spieler. Bei einem Profi sind die Fans besonders enttäuscht, dass er nicht mehr für den S04 spielen wird: van der Sloot. Der Niederländer war einer der Shootingstars im Abstiegskampf und eine große Hoffnung auf die kommende Saison.

Fans können es nicht fassen

Dementsprechend können die Fans des FC Schalke 04 nicht fassen. „Wieso hat man mit van der Sloot nicht verlängert?“, „Sehr schade um van der Sloot. Ich hätte ihn gerne weiter bei uns gesehen“ und „Van der Sloot? Warum? Unglaublich, dass wieder ein Talent weg ist“, heißt es von den Anhängern in den sozialen Netzwerken.

Der 21-jährige Niederländer zeigte in der U23 starke Leistungen und konnte sich so für die Profis empfehlen, wo er in den vergangenen Wochen ein fester Bestandteil war. Nun wird für van der Sloot ab Sommer ein neues Kapitel beginnen – und das nicht bei den Königsblauen.