FC Schalke 04: Geld-Regen winkt! Sahnt S04 bei Ouedraogo mehr ab als gedacht?

Assan Ouedraogo ist einer der Lichtblicke in dieser Saison beim FC Schalke 04. Obwohl die Mannschaft insgesamt enttäuschte und nur knapp dem Abstieg entkam, stach der erst 17-jährige Ouedraogo – wenn er fit war – immer wieder heraus. Dass der Mittelfeldspieler für den S04 nicht zu halten sein wird, bahnt sich bereits seit Monaten an. Nun gibt es neue Entwicklungen!

An Ouedraogo sind viele Top-Klubs aus dem In- und Ausland interessiert. Marc Wilmots, Sportdirektor des FC Schalke 04, bestätigte zuletzt eine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel. Über die Höhe gibt es unterschiedliche Berichte. Nun steht sie wohl fest – und könnte höher sein als zunächst angenommen!

FC Schalke 04: Ausstiegsklausel wohl bei fast 15 Millionen Euro

Wie die „TZ“ berichtet, soll sich die Ausstiegsklausel von Assan Ouedraogo, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, bei knapp 15 Millionen Euro liegen. Dieser Betrag greift aber nur, wenn sich ein Champions-League-Klub ihn angelt. Wie hoch die Ablöse für andere Vereine ist, bleibt weiterhin im Dunkeln.

An Interessenten für das Schalke-Juwel mangelt es derweil nicht. Aus der Bundesliga sind vor allem Bayern München und RB Leipzig dran. Beide Vereine spielen in der kommenden Saison in der Champions League, weswegen der S04 auf ein dickes Geschäft hoffen darf. Konkurrenz für die beiden deutschen Klubs gibt es vor allem aus der Premier League.

Bleibt Ouedraogo trotzdem noch ein Jahr?

Ouedraogo selbst plant jedoch nicht den Schritt ins Ausland. Medienberichten zufolge sieht der offensive Mittelfeldspieler seine Zukunft in Deutschland. Eine Entscheidung wolle der er bis Mitte Juni treffen. Die Schalker Fans können dabei weiter auf einen Verbleib Ouedraogos hoffen.

Denn der FC Schalke 04 würde sein Juwel gerne noch ein weiteres Jahr halten. Im Raum steht ein Verkauf im Sommer mit sofortiger Rückleihe an den S04. Während RB Leipzig den Spieler wohl gerne behalten will, sollen die Bayern dieser Idee offen gegenüber stehen. Ein weiterer Vorteil: Ouedraogo könnte sein Abitur in der kommenden Saison in seiner Heimat machen. Es bleibt also spannend im Poker um das Megatalent.