FC Schalke 04: Juwel-Plan droht zu platzen! Das hatte sich S04 anders vorgestellt

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04: Die berühmte Jugendakademie schuf bereits zahlreiche Weltstars, wie Julian Draxler, Manuel Neuer oder Leroy Sane. In der vergangenen Saison konnten Schalke-Fans das nächste Talent aus der eigenen Jugend bejubeln – ein echter Lichtblick in der sonst trostlosen Spielzeit.

Bereits mit 19 Jahren gehört Taylan Bulut zu den Leistungsträgern beim FC Schalke 04. An dieser Stelle enden leider die guten Nachrichten. Denn der S04 befindet sich in finanzieller Not und wird wohl noch in diesem Sommer zum Verkauf des Außenverteidigers gezwungen sein. Dabei hatten sich die Verantwortlichen einige große Hoffnungen gemacht, da Bulut bei der Europameisterschaft mit der deutschen U19 spielt. Doch es könnte alles anders kommen.

FC Schalke 04: Bulut droht große Enttäuschung

Bulut verkörpert Schalke, ist kämpferisch, zweikampfstark und steht exemplarisch für die erstklassige Ausbildung in der Knappenschmiede. Ein vereinseigenes Juwel, das es zu den Profis schafft. Im Sommer, so machte es bisher den Anschein, sollte für ihn mit einem Wechsel der nächste Karriereschritt anstehen. Doch auf dem Weg dahin muss er jetzt einen Dämpfer erleiden – und S04 kann nur tatenlos zusehen.

Bei der U19-EM hätte sich Bulut mit seinen Qualitäten vor einem möglichen Transfer nochmal präsentiert, um den eigenen Marktwert zu steigern. Doch bislang läuft es genau in die entgegengesetzte Richtung. Es droht, mit nur einem Punkt aus zwei Spielen, das Aus in der Gruppenphase. Besonders kritisch aus Sicht des Außenverteidigers: Die DFB-Auswahl kassierte bereits acht Gegentore. Eine ernüchternde Bilanz.

Insgeheim hoffte Schalke, die Ablöse für Bulut mit starken internationalen Leistungen noch etwas weiter oben ansetzen zu können. Doch die Performance bei der U19-EM bislang wird dazu kaum beitragen. Am Freitag (20. Juni, 19 Uhr) können die DFB-Talente gegen Norwegen das bittere Gruppen-Aus noch verhindern – allerdings nicht aus eigener Kraft. Neben einem eigenen Sieg bedarf es eines sieglosen England-Auftritts gegen die bereits für die K.o.-Phase qualifizierten Niederländer. Eine letzte Chance auch für Bulut, für den es wohl dennoch namhafte Interessenten gibt.

Interesse aus Stuttgart und Freiburg

Laut „Sportbild“ sollen sich insbesondere der VfB Stuttgart und der SC Freiburg die Dienste des Außenverteidigers sichern wollen. Dennoch gab es vor dem Turnier der U19 kaum Entwicklungen im Transferpoker. Ein möglicher Grund könnte auch hier die finanzielle Not auf Schalke sein. Je näher die neue Saison rückt, desto eiliger muss der finanziell angeschlagene Zweitliga-Klub einen Verkauf vorantreiben.

Daher dürfte die Führungsriege beim FC Schalke 04 an einer raschen Einigung im Bulut-Poker interessiert sein. Ob diese bereits kurz nach der U19-EM erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Ebenso offen bleibt die Frage, wie Schalke den Außenverteidiger bei einem möglichen Abgang zu ersetzen gedenkt. Hier möchte Miron Muslic wohl auf alte Vertraute zurückgreifen (mehr Infos hier).