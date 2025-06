Julian Nagelsmann: Um sich beim Bundestrainer zu empfehlen! Ex-BVB-Star vor Rückkehr

Im Sturmzentrum der deutschen Nationalmannschaft hat Julian Nagelsmann in den kommenden Jahren die Qual der Wahl. Mit Deniz Undav, Kai Havertz, Tim Kleindienst oder auch Nick Woltemade hat der Bundestrainer ausreichend Spielermaterial zur Verfügung.

Aber was ist eigentlich mit Niclas Füllkrug? Bei der EM 2024 noch als eiskalter Vollstrecker gefeiert, ist der 32-Jährige inzwischen völlig untergetaucht. Seine überraschende Nominierung beim jüngsten Final Four der Nations League konnte Füllkrug jedenfalls nicht rechtfertigen. Nun ergreift der Ex-Dortmunder offenbar eine drastische Maßnahme. Er will es Julian Nagelsmann zeigen!

Wegen Julian Nagelsmann – Füllkrug vor Bundesliga-Rückkehr?

Viel Verletzungspech und nur 20 magere Pflichtspieleinsätze. Füllkrugs erste Saison bei West Ham United kann ruhigen Gewissens als durchwachsen gewertet werden. Folglich hat der Neuner sein Momentum im DFB-Team völlig verloren, eine Nominierung zur Länderspielpause Anfang September ist aktuell wohl eher unwahrscheinlich. Füllkrug weiß aber auch: Mit 32 Jahren könnte seine Zeit in der Nationalmannschaft ohnehin dem Ende entgegengehen.

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, soll Füllkrug deswegen einen Abgang aus England in Erwägung ziehen. Demnach soll der frühere BVB-Stürmer auf eine Rückkehr in die Bundesliga schielen, um sich vermehrt auf das Radar von Bundestrainer Nagelsmann zu hieven.

Dickes Minusgeschäft für West Ham?

Wie Füllkrugs aktueller Arbeitgeber West Ham United diesem Vorhaben gegenübersteht, geht aus dem Bericht derweil nicht hervor. Zwar spielte der Deutsche unter Trainer Graham Potter im Saisonendspurt eine solide Rolle, allerdings konnte Füllkrug sein Torkonto in dieser Zeit kaum aufpäppeln. Unverkäuflich dürfte der 32-Jährige also nicht sein.

Im Fall eines Transfers dürfte West Ham jedenfalls ein dickes Minusgeschäft einstreichen. Erst im August 2024 überwies der Londoner Klub satte 27 Millionen Euro für Füllkrug nach Dortmund, stattete den Nationalstürmer zudem trotz seines fortgeschrittenen Alters mit einem saftigen Vierjahresvertrag aus. Eine Investition, die sich nach jetzigem Ermessen so gar nicht ausgezahlt hat.