FC Schalke 04 kämpft ums nackte Überleben – wird DAS jetzt endlich zum Sieg-Faktor?

Die Chancen des FC Schalke 04 auf den Klassenerhalt stehen schlecht. Am letzten Spieltag muss S04 auf Schützenhilfe hoffen. Vor allem aber muss erstmal das eigene Spiel gewonnen werden. Auswärts bei RB Leipzig – eine Mammutaufgabe.

Auswärts präsentiert sich der FC Schalke 04 diese Saison extrem schwach. Dabei hat man doch einen großen Trumpf im Ärmel. Kein Klub wird in der Fremde von so vielen Fans unterstützt wie Schalke. Geholfen hat es nur selten. Samstag wäre der beste Zeitpunkt, das zu ändern.

FC Schalke 04: Auswärtsschwach trotz Fanscharen

Die königsblaue Auswärtsbilanz in der Bundesliga ist grausig. Die Erfolge in Bochum und Mainz waren die ersten seit November 2019 (!!) – und entsprechend auch die einzigen beiden in dieser Saison. Entsprechend geringe Chancen werden der Reis-Elf nun eingeräumt, am letzten und entscheidenden Spieltag in Leipzig zu punkten.

Dabei kann sich Schalke auch in der Fremde auf seine Fans verlassen. Keinem Klub folgen deutschlandweit so viele Fans wie dem S04. 115.100 sind es bislang, 7194 im Schnitt. Das Auswärtsspiel in Sinsheim mit rund 15.000 Schalkern war der Höhepunkt.

S04 ist Auswärtsfan-Spitzenreiter

Auch von den vielen Niederlagen lassen sich die S04-Fans nicht abschrecken. Schalke ist Spitzenreiter der Auswärtsfan-Tabelle – deutlich vor Werder Bremen (durchschnittlich 6.738) und Borussia Dortmund (5.912). Bezahlt gemacht hat sich die Reisefreudigkeit aber viel zu selten.

Das muss sich in Leipzig ändern. Punktet der FC Schalke 04 nicht, ist der nächste Abstieg besiegelt. Auch nach Leipzig, das versprach Ultras-Vorsänger Dennis von Heesen den Profis, werden wieder tausende Fans reisen. Auch wenn sie beim Ergattern von Karten erfinderisch sein müssen (hier mehr).

Wird der große und laute Auswärtsmob endlich zum Sieg-Faktor? Selbst dann braucht es Schützenhilfe. Gewinnen Bochum (gegen Leverkusen) und Stuttgart (gegen Hoffenheim) geht es trotzdem runter.