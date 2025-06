FC Schalke 04: Nächste Rückkehr? Ex-S04-Talent bringt sich selbst ins Gespräch

Der FC Schalke 04 steckt unter dem neuen Sportchef Frank Baumann noch mitten in der Kaderplanung für die kommende Saison – und es sind viele Veränderungen notwendig, sowohl bei den Zugängen als auch bei den Abgängen.

Jetzt hat sich ein ehemaliger Schalker bereit erklärt, erneut das S04-Trikot zu tragen – eine neue Option für Frank Baumann? In einem Interview mit der „WAZ“ spricht sich Donis Avdijaj offen für eine Rückkehr zum FC Schalke 04 aus.

FC Schalke 04: Donis Avdijaj neu aufgeblüht

Nach Jahren der Bedeutungslosigkeit, in denen er rund um den Globus spielte, hat Donis Avdijaj kürzlich in Österreich sein Glück gefunden. Beim Dorfverein TSV Hartberg überzeugt das ehemalige Schalke-Juwel in der österreichischen Bundesliga. 35 Tore und 27 Vorlagen in 103 Pflichtspielen steuerte Avdijaj für den Klub bei. Vom einstigen Problemfall ist keine Spur mehr zu sehen.

Wie er im „WAZ“-Interview verrät, steht für den inzwischen 28-Jährigen jedoch der nächste Schritt in seiner Karriere an. Avdijaj wird Hartberg verlassen und sucht nach einer neuen Herausforderung. „Ich bin 28 Jahre alt, gut in Form und fit wie vielleicht noch nie. Für mich ist jetzt der Zeitpunkt, um noch einmal etwas Neues zu wagen.“ so Avdijaj.

Avdijaj zurück zu Königsblau?

Über eine mögliche Schalke-Rückkehr wäre er mehr als nur offen: „Schalke ist mein Verein, ich bin nicht nur Profi mit Herz und Leidenschaft, sondern auch großer Fußballfan. Ich habe in Gelsenkirchen so viel erlebt, Schalke war ein großer Teil meines Lebens (…) sollte ein Angebot kommen, müsste man mich nicht zweimal bitten. Von meiner Seite ist die Tür offen.“

Avdijaj erklärte außerdem, in den vergangenen Jahren an Reife gewonnen zu haben. Bei Hartberg habe er immer Mentalität gezeigt und immer über 90 Minuten gekämpft. Der ehemalige Schalker Problemfall sei laut eigener Aussage endgültig Geschichte. Einst besaß Avdijaj beim FC Schalke 04 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 49 Millionen Euro, bevor er je ein Profi-Spiel absolviert hatte. Heute bietet er sich erneut Königsblau an – es wäre eine spektakuläre Geschichte.

