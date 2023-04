FC Schalke 04: Fan-Wahnsinn in Hoffenheim – doch dieser Auswärts-Rekord bleibt unantastbar

Auch in den schwierigsten Zeiten kann sich der FC Schalke 04 auf seine Anhänger verlassen. Trotz der sportlich und finanziell düsteren Lage stehen die Fans wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft. Auch in Sinsheim konnte die Mannschaft von Thomas Reis auf ihre Anhänger zählen.

Etwa 15.000 Schalker sollen ihre Mannschaft beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim begleitet haben. Die Fans des FC Schalke 04 sorgten für beeindruckende Bilder in Sinsheim. Auch die Zahl ist irre, doch für den Höchstwert der meisten Gästefans reichte es dennoch nicht.

FC Schalke 04: Königsblaue Invasion in Sinsheim

Dass die Fans des FC Schalke 04 zu den besten und treusten im Land zählen, ist kein allzu großes Geheimnis. Die Anhänger der Knappen reisen ihrer Mannschaft jedes Mal in großer Zahl hinterher und unterstützen ihr Team bedingungslos. So auch beim Kellerduell in Hoffenheim. S04 konnte sich auf knapp 15.000 Fans verlassen. Höchstwert in dieser Saison.

Schon weit vor dem Spiel riefen die Fans von Königsblau auf, dass Auswärtsspiel in Sinsheim zu einem Heimspiel zu machen. Diesem Aufruf folgten dementsprechend viele. Doch die meisten Gästefans aller Zeiten brachte ein anderer Verein mit. Im Oktober 2019 pilgerten knapp 35.000 Fans von Dynamo Dresden ins Berliner Olympiastadion. Dort unterstützen sie ihr Team in der zweiten Runde des DFB-Pokal. Ohne Erfolg: Die Hertha gewann dramatisch im Elfmeterschießen und zog in die nächste Runde ein.

++ FC Schalke 04: Ex-Skandalnudel darf endlich wieder jubeln – doch das Unheil scheint unabwendbar ++

Auch Borussia Dortmund (2010/11 – 20.000 Fans in Gladbach), der Hamburger SV (2022/23 – 20.000 Fans in Düsseldorf) und Eintracht Frankfurt (2021/22 – 30.000 Fans in Barcelona) konnten für regelrechte Invasionen ihrer Farben sorgen. Diese Szenen zeigen einmal mehr, wie viele Menschen hinter Vereinen wie Schalke, Dortmund, Hamburg, Frankfurt und Co. stehen.

Herber Dämpfer trotz großem Support

Doch auch mit den vielen Fans im Rücken, schaffte es das Team von Thomas Reis nicht, diese Energie auf den Platz zu übertragen. Nach doppeltem Aluminium, Eigentor und Elfmeter gegen sich hat der S04 schlussendlich verdient mit 0:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Die Leistung war schlichtweg zu wenig, der Gegner zu überlegen. Somit werden die Abstiegssorgen in Gelsenkirchen immer größer. Sieben Spieltage vor Schluss steht Königsblau auf Platz 18. Nach nur einem Jahr droht der erneute Abstieg in die zweite Liga.

Weitere News:

Um diesen Abstieg noch zu verhindern, muss es nun einen richtigen Schlussspurt geben. In den verbleibenden sieben Partien wird nun jedes Spiel ein Endspiel. Doch in den kommenden Partien warten unter anderem Frankfurt, Freiburg, Leipzig und die Bayern. Einfacher wird es für den S04 keinesfalls.