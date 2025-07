Schalke 04 stellt Abwehrboss Katic vor – jetzt bleibt noch eine Frage offen

Wochenlang haben die S04-Fans auf diese Nachricht gewartet, am Dienstag (2. Juli) war es dann endlich so weit: Schalke 04 hat die Verpflichtung von Nikola Katic bekannt gegeben. Der bosnische Nationalspieler soll ab sofort der neue Abwehrchef bei Königsblau werden.

S04-Coach Miron Muslic kennt Katic bereits aus den vergangenen Monaten bei Plymouth Argyle, im Winter lotste Muslic Katic vom FC Zürich nach England. Bei Plymouth war er Muslics Kapitän, auch bei Schalke 04 soll er eine tragende Rolle einnehmen. Doch wer bildet mit ihm die „neue Schalker Achse“?

Schalke 04 verkündet Katic-Deal

Die Verantwortlichen des Revierklubs haben es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder betont: Mit Blick auf die neue Saison soll eine neue Achse an Führungsspielern gebildet werden. Dazu soll und wird Katic zweifelsfrei gehören. „Nikola wird mit seinem Gesamtpaket eine Verstärkung für uns sein. Er bringt alles mit, um auch in unserer Mannschaft eine Führungsrolle zu übernehmen“, betonte Muslic zu seinem alten und neuen Schützling.

Katic bringt enorm viel internationale Erfahrung mit, ist bosnischer A-Nationalspieler, hat sich schon auf der größtmöglichen Bühen präsentieren können. Diese Erfahrung und seine Führungsstärke soll er auf Schalke einbringen – doch auf wen trifft dies auch zu?

Wer stößt zur S04-Achse?

Sicher ist: Zum Führungskreis werden Stammkeeper Loris Karius, Rückkehrer Timo Becker und Kapitän Kenan Karaman zählen. Somit hat Muslic sowohl im Tor als auch in der Abwehr und in der Offensive zentrale Führungsfiguren. Was fehlt, ist eine Säule im Mittelfeld. Doch wer könnte diese Rolle übernehmen?

Als Erstes kommt einem da natürlich Ron Schallenberg in den Kopf. Der defensive Mittelfeldspieler geht in seine dritte Saison auf Schalke, kennt Liga und Verein bestens, weiß zudem, wie man auf Schalke auftreten muss. Doch welche Rolle spielt er unter Muslic? Mit seinem aggressiven Spielstil past er zu dem neuen Trainer, er könnte der zentrale Baustein im defensiven Mittelfeld werden. Doch setzt Muslic wirklich komplett auf den 26-Jährigen?

Denn seit Wochen gibt es Spekulationen, dass S04 gerne einen neuen Akteur für das defensive Mittelfeld holen möchte. Die Rede ist von einem Unterschiedsspieler. Dazu hat Muslic mit Janik Bachmann, Mauro Zalazar und Max Grüger drei weitere spannende Optionen für die Position. Fakt ist: Im Mittelfeld, im Herzstück des Systems, wird Muslic in jedem Fall einen Anführer brauchen. Dann könne sich die Achse durchaus sehen lassen.