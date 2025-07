Testspiel-Detail lässt Neu-Schalke-Profi ausflippen – spricht das für Muslic?

Der neue Coach des FC Schalke 04 feierte am Samstag (28. Juni) seinen Testspiel-Einstand. Ein von vorne bis hinten geglückter Start. Naja, nicht ganz. Dass man bei einem 9:1-Erfolg den Gegentreffer hinnehmen kann, würden sicher alle S04-Fans unterschreiben. Doch Torwart Johannes Siebeking war da gänzlich anderer Meinung.

Erst vor einigen Tagen verkündete der FC Schalke 04 die Verpflichtung des Torwart-Talents aus der eigenen Jugend. Nun kam Siebeking bereits zu seinem ersten Profi-Einsatz. Der 19-Jährige absolvierte die zweite Hälfte beim Testspiel gegen „Best of Grafschaft“, musste dabei nach dem Schuss von Laurin Vyre den Ball aus dem eigenen Netz holen und zeigte seinen Unmut darüber deutlich – kein schlechtes Zeichen.

FC Schalke 04: Siebeking flucht über Gegentor

Natürlich ist der Gegentreffer zu verschmerzen, aber dennoch zeigt das lautstarke Fluchen, mit welcher Einstellung der junge Keeper seine neue Aufgabe auf Schalke annimmt. Und es ist genau diese Intensität und Attitüde, die Miron Muslic seinen Spielern bereits seit Trainingsauftakt vermitteln will.

Der neue Schalke-Coach trainiert mit Hingabe, wird dabei auch mal etwas lautstark und spricht aber nach dem Testspiel von „einer ordentlichen ersten Trainingswoche“ mit „hoher Intensität“. Auch bei seinem Einstand wirkte der gebürtige Bosnier sehr aktiv – trotz einseitigen Spielverlaufs. Eine Präsenz an der Seitenlinie, die viele S04-Fans zuletzt vermissten und immer wieder einforderten.

Weiter Weg für Muslic auf Schalke

Der Eindruck vieler Fans, dass Muslic, im Vergleich zu seinen Vorgängern, die Mannschaft wieder anzünden kann, scheint sich weiter zu bestätigen. Und trotzdem wird noch ein weiter Weg in der Vorbereitung zu gehen sein. Die Transfer-Situation bei Königsblau ist weiterhin aufgrund der knappen finanziellen Mittel ein Sorgenkind.

Ein Zustand, den weder Spieler noch der neue Trainer des FC Schalke 04 verändern werden. So wird es auch darauf ankommen, was Muslic aus dem bisherigen Kader an Leistung herauskitzeln kann. Die richtige Einstellung scheint der 42-Jährige schon mal zu vermitteln.