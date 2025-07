FC Schalke 04: Muslic macht Ankündigung – sie lässt alle S04-Fans aufhorchen

Es geht in den Endspurt. Nach Wochen der Vorbereitung und harten Trainingslager-Arbeit ist der Saisonauftakt für den FC Schalke 04 in Sichtweite. Vor dem Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC (1. August, 20.30 Uhr) stehen nun noch einige Tests gegen teils starke Gegner an.

Vor dem Test-Doppelpack gegen Twente Enschede und Rot Weiss Ahlen lässt Miron Muslic jetzt aufhorchen. Offenbar will der neue Trainer jetzt alle Puzzleteile der Vorbereitung zusammensetzen und seine Truppe den Ernstfall üben lassen – nämlich die völlig neue Spielphilosophie, die er beim FC Schalke 04 versucht zu implementieren.

FC Schalke 04 vor Test-Doppelpack

Für Muslic gab es viel zu tun. Das voll auf aggressives Pressing und schnelles Kontern ausgelegte Spielprinzip, das er so liebt, ist auf Schalke noch völlig unbekannt. Einige Wochen hatte er, um den Spielern seine Idee zu vermitteln. Vor allem das Trainingslager war hier ein Meilenstein. Nun geht es darum, das Vermittelte auch umzusetzen. Und dabei werden die beiden nächsten Testspiele besonders spannend.

+++ FC Schalke 04 droht Ärger – er ist unvermeidlich +++

Am Samstag (14 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) spielt der S04 gegen Twente Enschede und Rot Weiss Ahlen. In diesen beiden Partien, das kündigt Muslic an, soll erstmals so richtig das neue Spielsystem zum Tragen kommen. „Für uns im Trainer-Team haben beide Spiele eine hohe Bedeutung“, sagt der neue Coach. „Zwei Wochen vor dem Liga-Start gegen Hertha BSC geht es natürlich auch darum, wie gut wir unsere Prinzipien auf dem Platz umsetzen. Insofern ist das Zusammenarbeiten als Mannschaft wichtig und dass wir im Spiel gemeinsam derselben Idee folgen. Und das ist unabhängig vom Gegner.“

Mehr News:

Was bislang detailliert und in Einzelteilen geübt wurde, wird jetzt wie ein Puzzle zusammengesetzt – und das vor Publikum. Bei beiden Spielen werden tausende Fans des FC Schalke 04 zuschauen. Einige im Stadion, viele weitere am Bildschirm. Denn Königsblau zeigt beide Partien im Livestream. Hier mehr.