FC Schalke 04: Ex-Skandalnudel darf endlich wieder jubeln – doch das Unheil scheint unabwendbar

Während der FC Schalke 04 in den verbleibenden acht Partien noch um den Klassenerhalt und gegen den erneuten Abstieg kämpft, scheint dieser für einen ehemaligen Spieler von Königsblau bereits besiegelt.

Nabil Bentaleb war einer der größten Skandalspieler der Vereinsgeschichte des FC Schalke 04. Der Algerier wurde des Öfteren suspendiert und leistete sich einen Fehltritt nach dem anderen. Bei seinem neuen Verein läuft es für Bentaleb auch nicht viel besser. Nach langer Zeit hatte der Ex-Schalker zuletzt jedoch mal wieder was zu feiern.

FC Schalke 04: Erster Sieg seit 21 Spielen

Nabil Bentaleb war vor zwei Jahren Teil der desaströsen Schalker Abstiegsmannschaft und ging so äußerst negativ in die Geschichtsbücher ein. Damals gab es einen, allseits bekannten, nahezu historischen Negativrekord von knapp 30 Spielen ohne Sieg. Ähnlich katastrophal läuft die aktuelle Saison für den Ex-S04-Flop. Vor dem vergangenen Wochenende blieb Bentaleb mit dem SCO Angers ganze 20 Spiele ohne Sieg. Damit kommt der französische Erstligist zwar nicht an die Negativ-Serie von S04 ran, bei Bentaleb dürfte es jedoch dunkele Erfahrungen wecken.

Am letzten Spieltag (Samstag, 8. April) gab es dann das, was schon fast unmöglich schien: Ein Sieg in der Ligue 1. Bentaleb und Co. gewannen mit 1:0 gegen den Tabellenfünften, OSC Lille. Der Siegtreffer für Angers fiel erst in der 84. Spielminute. Dementsprechend groß war die Freude bei den Franzosen. Der Algerier stand dabei die gesamte Spielzeit über auf dem Platz.

Zuletzt gewann das Schlusslicht der französischen Liga zuletzt am 18. September letzten Jahres. Damals konnte Angers mit 1:0 in Nizza gewinnen. Bei dem knappen Sieg konnte Bentaleb sogar das entscheidende Siegtor erzielen. Insgesamt kommt der Ex-Schalker auf sechs Torbeteiligungen in 25 Liga-Partien.

Liga-Rettung kaum mehr möglich

Trotz des 1:0-Erfolges gegen Lille bleiben die Zeiten für Angers und Bentaleb düster. Angers bleibt weiterhin Tabellenletzter und hat ganze 14 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegs-Platz. Bei noch acht Spielen und 24 zu vergebenen Punkten ist ein Abstieg schon fast besiegelt. Es bräuchte also eine Rekord-Aufholjagd. Angers würde das erste Mal seit 2015 in der zweiten Liga an den Start gehen müssen. Dieses Szenario scheint, angesichts der aktuellen Lage, jedoch unvermeidbar.

Wie die Zukunft von Bentaleb bei einem Abstieg aussehen würde, ist derzeit noch offen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis zum Juni 2025. Ein Abgang liegt jedoch zumindest im Rahmen des Möglichen. Nach Schalke erlebt der 28-Jährige also auch bei seinem neuen Arbeitgeber eine Horror-Saison.