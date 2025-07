Schalke 04: Juwel-Coup offiziell! Königsblau bedient sich bei einem Bundesligisten

Beim FC Schalke 04 bereitet man sich schon auf die nächste Saison vor – sowohl bei den Profis als auch in der Knappenschmiede. Top-Talente sollen sich dem Revierklub anschließen, damit es in der kommenden Spielzeit besser läuft.

Dabei hat der FC Schalke 04 sich auch schon das erste Juwel geschnappt. Die Königsblauen bedienen sich bei einem Fußball-Bundesligisten. Der Youngster ist eine Investition für die Zukunft.

FC Schalke 04: Top-Talent wechselt zum S04

Die Profimannschaft schafft gerade so den Klassenerhalt in der 2. Liga, gleiches gilt für die U23 und die U19 fliegt in der Meisterschaft im Viertelfinale raus. Es war keine gute Saison für den FC Schalke 04. In der kommenden Spielzeit soll es besser werden. Dafür brauchen aber auch alle Teams Neuzugänge.

Für die U19 ist jetzt der nächste Transfer in trockenen Tüchern. Der Revierklub verkündet die Verpflichtung von Amar Ibrisimovic. Der 18-jährige Innenverteidiger kommt vom VfL Wolfsburg.

„Amar hat die ideale Innenverteidigergröße, bringt fußballerisch sehr viel mit und hat einen guten Charakter“, freut sich Chef-Trainer Norber Elgert auf den Neuzugang der U19. „Wir sind sehr froh, dass wir Amar und sein Umfeld von unserem Weg überzeugen konnten. Ich persönlich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit.“

Vier-Jahres-Vertrag für Ibrisimovic

Dass der FC Schalke 04 viel vom Top-Talent hält, zeigt vor allem die Länge des Vertrags. Berichten zufolge soll er für vier Jahre bei den Knappen unterschrieben haben. Ibrisimovic ist mit seinen 18 Jahren schon U21-Nationalspieler Bosniens.

Ibrisimovic hatte sich erst im Sommer 2023 den Wolfsburgern angeschlossen. Zuvor spielte er in Bosnien für Tuzla City und konnte dort wohl die VfL-Scouts zu einem Wechsel begeistern. Der 1,97 Meter große Bosnier kann auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

In der U19 der Schalker wird es in diesem Sommer noch einige Abgänge geben, weshalb in den kommenden Wochen weitere Transfers erwartet werden. Die Königsblauen hatten sich zuletzt schon beim VfL Bochum bedient und einen Youngster verpflichtet.