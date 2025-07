FC Bayern München macht Test öffentlich – für Fans gibt es einen Haken

An die Sommervorbereitung ist beim FC Bayern München derzeit noch gar nicht zu denken. Der deutsche Rekordmeister ist weiterhin bei der Klub-WM vertreten, trifft im Viertelfinale auf Champions-League-Sieger Paris St. Germain. Doch wenn das Turnier vorbei ist, ruft schnell wieder der Sommer-Alltag.

Um sich bestmöglich auf Supercup und Bundesliga-Start vorzubereiten, bestreitet der FC Bayern München in den kommenden Wochen auch einige Testspiele. Das Duell gegen die Grasshopper Zürich hat man jetzt offiziell enthüllt. Für viele Fans gibt es jedoch einen Haken.

FC Bayern München testet in der Schweiz

Rund 242 Kilometer liegen zwischen München und Zürich, doch für ein Testspiel überbrückt der FCB (hier mehr zum Verein lesen) diese Distanz. Am 12. August um 18 Uhr, wenige Tage vor dem Supercup gegen Stuttgart, steigt im Stadion Letzigrund nämlich ein erneutes Duell zwischen den Bayern und den Zürichern.

Bereits im vergangenen Sommer hatte der deutsche Rekordmeister ein Vorbereitungsspiel gegen die Grasshopper arrangiert. Damals gewann man – in München – deutlich mit 4:0. Wer den FC Bayern München in die Schweiz begleiten will, kann ab sofort Tickets erwerben.

Bittere Nachricht für Fans

Wer nicht mit in die Schweiz reisen kann oder will, für den überträgt der FCB die Partie im klubeigenen TV. Hier gibt es allerdings schlechte Nachrichten für Fans. Denn anders als bei anderen Vereinen sind auch die Testspiele der Bayern nicht kostenlos zu sehen.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Der Verein informiert darüber, dass ein Abo von FC Bayern Plus TV zwingend nötig ist, um das Spiel zu verfolgen. Eine Nachricht, die bei manchen Anhängern nicht allzu gut ankommt. „Und wieder zahlen, um so ein Gurkenspiel zu sehen“, schreibt einer auf „X“. Ein anderer meint: „Der Stream sollte kostenlos für Mitglieder sein.“

FC Bayern München testet auch gegen Tottenham

Einige Tage zuvor testet der Rekordmeister bereits im Rahmen des Telekom-Cups gegen die Tottenham Hotspur. Auch dieses Spiel ist im FCB-TV zu sehen – allerdings auch kostenlos auf allen Magenta-TV-Plattformen.