FC Schalke 04: Doch nicht chancenlos? DAS macht Hoffnung für das Spiel in Leipzig

Das Ruhrgebiet könnte vor dem Saisonfinale nicht gespaltener seien. Während Borussia Dortmund vom Titel träumt, zittert der FC Schalke 04 umso mehr vor dem erneuten Abstieg. Die Lage der Knappen hat sich am Wochenende schlagartig verschlechtert.

Um zu überleben, braucht es einen Sieg gegen die Bayern-Bezwinger aus Leipzig – und selbst der allein reicht noch nicht. Ist der FC Schalke 04 also chancenlos? Nein. Denn es gibt noch ein paar Strohhalme, an die sich die Fans klammern.

FC Schalke 04: Prekäre Lage

Ein 2:2 vor heimischem Publikum gegen Eintracht Frankfurt war am Ende zu wenig. Weil zeitgleich der VfL Bochum spät einen Punkt in Berlin holte und der VfB Stuttgart tags darauf in Mainz gewann, sind die Knappen auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht.

Am kommenden Samstag (29. Mai) nicht abzusteigen, ist plötzlich wieder eine Mammutaufgabe. Der FC Schalke 04 spielt gegen RB Leipzig, Bochum gegen Leverkusen und Stuttgart empfängt Hoffenheim.

Dabei sind auch die Rechenspiele einfach. Spielt Schalke unentschieden, muss Bochum verlieren, damit S04 durch die Tordifferenz auf den Relegationsrang rutscht. Bei einem Sieg reichen Patzer der Konkurrenten. Nur wie soll der Erfolg beim Bayern-Bezwinger gelingen?

Wird DAS zum Vorteil?

Einen großen Vorteil hat der FC Schalke 04 schon mal. Gegen die Leipziger kehrt Marius Bülter nach seiner Sperre zurück. Der Top-Scorer wurde gegen Frankfurt schmerzlichst vermisst. Wenn einer für einen magischen Moment in Leipzig sorgen kann, dann er.

Zudem könnte die Ausgangslage von RB ein Vorteil sein. Die Leipziger haben ihr Saisonziel, die Champions-League-Qualifikation, erreicht. Nach oben und unten geht nichts mehr. Sportlich hat die Begegnung für die Ostdeutschen also keine Bedeutung.

Ohnehin wird man beim FC Schalke 04 hoffen, dass die Leipziger im Kopf schon beim Pokalfinale eine Woche später sind. Trainer Marco Rose könnte gar einige Spieler schonen, damit diese fit für das Endspiel in Berlin sind. Das würde S04 natürlich in die Karten spielen.

FC Schalke 04: Spieler hoffen

Fakt bleibt aber, dass die Knappen als klarer Außenseiter in den letzten Spieltag gehen. Bei den Spielern lebt die Hoffnung dennoch. „Wir arbeiten die Woche nochmal hart und gewinnen dann in Leipzig. Wir reisen mit der Überzeugung dorthin, dass wir da siegen“, sagte beispielsweise Sebastian Polter.