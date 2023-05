FC Schalke 04: Jetzt kommt es knüppeldick! S04 bangt zum Saisonfinale auch noch um IHN

Der 33. Spieltag war für den FC Schalke 04 einer zum Vergessen. Zwar konnten die Königsblauen einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gegen Eintracht Frankfurt (2:2) holen, doch mit einem Last-Minute-Tor verhinderte auch der VfL Bochum eine Niederlage beim Absteiger Hertha BSC (1:1).

Nun geht es für den FC Schalke 04 im letzten Spiel zum Pokalfinalisten RB Leipzig. Als wäre die Aufgabe nicht schon schwierig genug, fallen einige Leistungsträger zum Saisonfinale aus. Neben zwei Gelbsperren bangt S04 um Tom Krauß.

FC Schalke 04: Es kommt knüppeldick für S04

Erst war es Simon Terodde, der seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Wenig später wurde auch Moritz Jenz zum fünften Mal in dieser Saison verwarnt. Beide Profis werden dem FC Schalke 04 beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig (27. Mai, 15.30 Uhr) definitiv fehlen. Ausgerechnet im letzten Spiel, in dem Königsblau unbedingt einen Sieg braucht, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Dazu müssten aber auch der VfL Bochum und der VfB Stuttgart nicht gewinnen.

Als wären diese beiden Ausfälle nicht schon hart genug, könnte auch Tom Krauß verletzt ausfallen. Der Mittelfeldspieler, der von RB Leipzig ausgeliehen ist und bei einem S04-Abstieg zum Pokalfinalisten zurückkehren könnte, musste gegen Eintracht Frankfurt am Samstag verletzt ausgewechselt werden.

Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um einen Muskelfaserriss handeln. Krauß würde damit gegen Leipzig ausfallen. Bestätigt ist die Verletzung von den Knappen allerdings noch nicht. Dafür soll die Leipzig-Leihgabe erstmal untersucht werden.

Ohne Krauß gegen Leipzig?

In der Regel fallen Spieler bei einem Muskelfaserriss bis zu zwei Wochen aus. Bedeutet also auch für den FC Schalke 04, dass Krauß vielleicht sogar bei einer Relegation noch fehlen könnte. Das Hinspiel findet am 1. Juni statt und das Rückspiel am 15. Juni.

Doch so weit wollen es die Gelsenkirchener nicht kommen lassen. Gegen Leipzig soll für eine Überraschung gelingen. Nebenbei hofft man auf Patzer der beiden Konkurrenten Bochum und Stuttgart. Während der VfL gegen Bayer Leverkusen ran muss, empfangen die Stuttgarter die TSG Hoffenheim, die den Klassenerhalt geschafft.

Immerhin: Maris Bülter kehrt nach seiner Gelbsperre gegen Frankfurt am kommenden Spieltag wieder zurück.