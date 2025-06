FC Schalke 04: Transfer-Welle! Königsblau macht es offiziell

Beim FC Schalke 04 geht es in diesen Tagen hoch her: Nicht nur der Profikader, sondern auch die U23 wird komplett umgekrempelt. Die Zweitvertretung der Knappen hatte nach Ablauf der vergangenen Saison knapp 15 Abgänge zu vermelden.

Bisher hatte die U23 des FC Schalke 04 bereits vier externe Neuzugänge verkünden können. Kurz vor dem Trainingsstart am Donnerstag (19. Juni) kommen gleich fünf weitere dazu! Das Team von Jakob Fimpel wird noch einmal deutlich verstärkt.

FC Schalke 04: Fünf U23-Neuzugänge auf einen Schlag

Erst hatte Fimpel seinen Vertrag verlängert, dann folgte mir Faaris Yusufu auch der Keeper der U23. Am Mittwoch (18. Juni) traf sich die U23, die sich in der abgelaufenen Saison mit Ach und Krach in der Regionalliga West halten konnten, zur Leistungsdiagnostik. Einen Tag später folgt dann die erste Einheit auf dem Platz.

Zuvor hat Schalke noch weitere Neuzugänge für die U23 verkündet: So stoßen ein Keeper, drei Verteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler zur Fimpel-Elf. Innenverteidiger Tim Dietrich kommt von den Kickers Emden, Max Hauswirth wechselt aus der U21 Eintracht Frankfurts zu S04 und Linus Weik kommt vom SGV Freiberg. Hauswirth und Weik werden als Außenverteidiger fungieren.

„Linus und Max sind zwei laufstarke Außenverteidiger – Linus ist Rechts- und Max Linksfuß. Beide zeichnen sich durch eine gute Grundschnelligkeit und hohe Einsatzbereitschaft aus. Wir versprechen uns von ihnen viel Druck über die Außenbahnen – sowohl offensiv als auch defensiv“, blickt Jakob Fimpel auf seine zwei neuen Außenverteidiger.

„Trotz seiner erst 22 Jahre bringt Tim bereits viel Erfahrung auf Regionalliga-Niveau mit. Wir erwarten von ihm Stabilität in unserem Spiel: Er ist groß, körperlich präsent und stark im Kopfball- sowie Aufbauspiel. Wir möchten ihm helfen, bei uns den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen“, so Fimpel über seinen neuen Innenverteidiger.

Neuer Mittelfeldmotor für S04

Dazu ergänzen Mittelfeld-Akteur Emil Zeil und Luca Happe die S04-U23. Zeil kommt vom 1. FC Düren und Happe vom VfB Homberg. „Emil hat in seinem ersten Jahr im Seniorenbereich bereits viele Einsätze gehabt und die Regionalliga West in der vergangenen Saison beim 1. FC Düren gut kennengelernt“, stellt Fimpel fest. „Er überzeugt durch seine hohe Spielintelligenz und starke Arbeit gegen den Ball. Daran wollen wir anknüpfen und ihn gezielt in Situationen bringen, in denen er seine Torgefährlichkeit noch besser zur Geltung bringen kann“, so der U23-Chefcoach über seinen neuen Schützling.

15 Abgänge und neun Neuzugänge – das sind die Zahlen des U23-Umbruchs in diesem Sommer. Besonders interessant: Kein Neuzugang ist älter als 22 Jahre alt, die allermeisten sind noch keine 20 Jahre alt. Schalke geht als mit der vollen Youngster-Power in die neue Saison.