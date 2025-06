FC Schalke 04: Direkt bei der Vorstellung – Muslic verkündet erste Entscheidung

Schon vor einigen Wochen verkündete der FC Schalke 04 die Vorstellung von Miron Muslic, der der neue Cheftrainer ist. Nun wurde er am Freitag (20. Juni) auch offiziell vorgestellt. Gemeinsam mit Sportvorstand Frank Baumann und Sportdirektor Youri Mulder stellte er sich den Fragen der Journalisten.

Dabei wurden zahlreiche Themen besprochen: Transfers, Spielphilosophie und der Kader. Eine erste, wichtige Entscheidung hat Muslic auch direkt beim FC Schalke 04 getroffen, wie der Coach mitteilte.

FC Schalke 04: Muslic verkündet erste Entscheidung

Wie chaotisch es beim FC Schalke 04 in den vergangenen beiden Jahren lief, hat sicherlich auch Miron Muslic mitbekommen. Die Königsblauen konnten sich gerade so in der 2. Liga retten, was vielen Fans natürlich nicht gefallen hat. Dabei war vor allem ein Spieler besonders wichtig: Kenan Karaman.

Der Kapitän der Schalker war die Lebensversicherung, erzielte viele Tore und bereitete zahlreiche Treffer vor. Ohne ihn – das dürfte allen klar sein – hätte es womöglich katastrophaler ausgehen können. Mit ihm habe Muslic auch am Tag der Unterschrift gesprochen, erklärt der S04-Coach.

Dabei ist auch eine wichtige Entscheidung direkt gefallen: „Kenan bleibt Kapitän – für uns alle gilt es, ihn bestmöglich zu unterstützen.“ Eine Entscheidung, die beim Revierklub unumstritten ist.

Muslic spricht Karaman-Klartext: „Das geht nicht“

Auch Muslic weiß, dass der FC Schalke 04 Karaman „alles bedeutet. Das hat man auch an seinen Leistungen gesehen. Ich hatte beinahe das Gefühl, dass die gesamte Verantwortung allein auf seinen Schultern lag. Das geht nicht“, so der Neu-Coach weiter.

Deshalb werde diese Verantwortung nun auf die Schultern mehrerer Spieler verteilt. „Dann kann nicht nur Kenan performen, sondern auch die Spieler um ihn herum besser machen“, betont Muslic.

Direkt bei seiner Vorstellung sorgt Muslic also für Klarheit. Nun werden die Fans hoffen, dass er auch auf dem Platz wieder für eine bessere und schönere Spielweise sorgen kann.