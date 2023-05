Borussia Dortmund: Kehl mit Meister-Ansage – „Nicht mehr nehmen lassen“

90 Minuten trennen Borussia Dortmund noch von der Deutschen Meisterschaft. Nach dem 3:0 Auswärtssieg beim FC Augsburg übernimmt Schwarz-Gelb die Tabellenführung und hat den großen Traum nun in der eigenen Hand.

Dieser Situation ist sich natürlich auch Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bewusst. Der BVB-Boss schärfte nach dem Spiel in Augsburg noch einmal die Sinne und versuchte, etwas auf die Euphoriebremse zu treten. Dennoch ist auch bei dem Funktionär die Zuversicht groß, dass es nach 2012 endlich wieder was mit der Meisterschaft wird.

Borussia Dortmund: „Haben noch ein Spiel“

Für ganz Dortmund wäre die Meisterschaft ein Riesenerfolg, der nach der Hinrunde nicht wirklich absehbar war. Umso größer ist die Euphorie und der Stolz, den Titel nun im eigenen Stadion klarmachen zu können. Nach dem verdienten Auswärtssieg in Augsburg liegt es nun am BVB.

Das weiß auch Sportdirektor Sebastian Kehl. Dennoch versuchte er, die Situation nicht ausarten zu lassen und appellierte an den BVB, bei sich und konzentriert zu bleiben. „Ich möchte wirklich nicht auf die Euphoriebremse treten, aber wir haben noch ein Spiel“, betonte der 43-Jährige, der selbst schon als Spieler mit dem BVB Meister wurde. „Wir saugen die Euphorie auf und nehmen sie mit, aber wir brauchen noch einmal 90 Minuten“, ergänzte er.

Doch er wisse auch, dass der Sieg in Augsburg „ein Riesenschritt“ war. „Da brauch man nicht drum herumreden“, so Kehl. Der Funktionär wurde deutlich und zeigte sich entschlossen, den letzten Schritt zu gehen. „In unserem Stadion, mit der Power, die wir die letzten Wochen gezeigt haben, dürfen wir wir uns das jetzt nicht mehr nehmen lassen“, betonte der Ex-Profi.

BVB-Akteur zeigt sich selbstbewusst

Bei Schwarz-Gelb ist der Glaube an die Meisterschaft nach dem Augsburg-Sieg enorm groß. Das zeigte auch BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Auf dem Weg in die Kabine hörte man lautes Jubel-Gegröle. Die Stimmung war bestens. „Wir werden es, Männer. Wir werden es“, schrie der 23-Jährige durch die Katakomben der WWK-Arena. Angst, dass es doch noch schiefgehen könnte, sieht anders aus. Ganz Dortmund ist fest entschlossen, am kommenden Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr) den letzten Schritt Richtung Meisterschaft zu gehen.

Im eigenen Stadion, mit den eigenen Fans im Rücken, mit einer absurden Heimstärke – die Zeichen stehen auf Titelgewinn. Mit dem Gewinn der neunten deutschen Meisterschaft würden sich die Spieler und alle Verantwortlichen zu Helden machen. Es wäre der Lohn für eine herausragende Rückrunde, in der man zu Hause noch keinen Punkt abgegeben hat. So scheint auch der neunte Heimsieg nur eine Formsache zu werden.