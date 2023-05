Borussia Dortmund feiert Tabellenführung in Augsburg – Fans mit Seitenhieb gegen Schalke

Borussia Dortmund geht einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft. Mit dem Auswärtssieg bei den Fuggerstädtern kann man den Titel nun in der kommenden Woche im eigenem Stadion klarmachen. Die Chance auf die große Meisterschaft ist so groß, wie schon ganz lange nicht mehr.

Das löst bei Borussia Dortmund natürlich Partystimmung aus. Die Fans von Schwarz-Gelb feiern die Tabellenführung in Augsburg unter anderem mit einem dicken Seitenhieb Richtung S04. Dieser wird in Gelsenkirchen sicherlich besonders weh tun.

Borussia Dortmund: Fangesang Richtung Gelsenkirchen

Mit dem 3:0-Auswärtssieg hat der BVB seine Meisterambitionen untermauert und einen großen Schritt Richtung Titel gemacht. Nach einem über weite Strecken überzeugenden Auftritt siegt man bei den Fuggerstädtern und hat den Gewinn der Deutschen Meisterschaft nun in der eigenen Hand. In der kommenden Woche empfängt Schwarz-Gelb Mainz 05. Gegen die 05er soll der große Traum in Erfüllung gehen.

Dementsprechend gut ist die Laune bei den Fans vom BVB. Seit dem Führungstreffer in der 58. Minute herrschte bei den mitgereisten Fans Partystimmung pur. Diese nahm mit den Treffern zwei und drei weiter zu. Neben den üblichen „Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia“-Fangesängen sendete man auch ein Zeichen und liebe Grüße zum Blau-Weißen Erzrivalen.

„Borussia Dortmund wird Meister und Schalke steigt ab“ schallte es minutenlang durch die WWK-Arena in Augsburg. Was lange nur mehr oder weniger ein normaler Seitenhieb bei der Rivalität war, könnte in der kommenden Woche tatsächlich Realität werden. Bei Schwarz-Gelb stehen alle Zeichen auf Meisterschaft, während bei Blau-Weiß alles auf einen erneuten Abstieg hindeutet. .

Showdown im eigenem Stadion

Diesen Fangesang wird man wohl, so sieht es momentan aus, auch am kommenden Wochenenden durch den Signal Iduna Park schallen hören. Im eigenen Stadion kann der BVB den Matchball verwandeln und die erste Meisterschaft seit 2012 klarmachen. Angesichts der Heimauftritte in der laufenden Saison scheint das nur noch eine Formsache. Man verlor lediglich ein Spiel, in der Rückrunde gewann man sogar jedes einzelne Spiel. Eine Wahnsinnsstatistik, die am kommenden Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr) ihren Höhepunkt finden könnte.

Für Dortmund könnte es die erfolgreichste Saison seit über zehn Jahren werden. Während man selbst die Meisterschaft feiern kann, steigt der größte Rivale ab. Das aktuell realistische Szenario würde bei Schwarz-Gelb wohl ganz besonders schmecken. Noch trennen den BVB die 90 Minuten von dem großen Traum.