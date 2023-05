Borussia Dortmund: Juwel glänzt auf großer Bühne – gelingt ihm jetzt der Mega-Erfolg?

Seit Jahren zählt die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund zu den besten Europas. Immer wieder stechen große Talente aus den Jugendmannschaften des BVB hervor. Youssoufa Moukoko ist nur einer der jüngsten Beispiele für große Talente aus den eigenen Reihen.

Derzeit befinden sich mehrere Jugendspieler in der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund, die in die Fußstapfen von Spielern wie Moukoko treten könnten. Einer dieser Spieler ist Paris Brunner. Der 17-Jährige zeigt gerade einmal mehr, wozu er imstande ist und was man nicht von ihm erwarten könnte.

Borussia Dortmund: Matchwinner bei U17-Topspiel

Paris Brunner ist einer von vier BVB-Youngsters, die derzeit mit der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Ungarn um den Titel kämpfen. Nach dem Auftaktsieg gegen die Junioren-Auswahl Portugals, stand am vergangenen Samstag das Duell gegen Frankreich an. Die Franzosen zählen zu den Titelkandidaten des Turniers.

Deutschland gewann mit 3:1 und setzte damit ein großes Ausrufezeichen. Im Fokus dieser Partie: BVB-Juwel Paris Brunner. Brunner traf gleich zweimal und hatte damit einen großen Anteil am Erfolg. Innerhalb von sieben Minuten drehte die DFB-Elf einen Rückstand. Brunner gelang dabei der wichtige Ausgleich und der 3:1-Siegtreffer.

Brunner zeigte dabei einmal mehr, was für einen Einfluss er auf ein Spiel haben kann. Und das auf der ganz großen Bühne. Er bestätigt also das, was er die gesamte Saison schon beim BVB auf nationaler und internationaler Ebene zeigte. In 31 Pflichtspielen gelangen ihm ganze 28 Torbeteiligungen. Vier darunter in der Youth League, in der er mit dem BVB bis zum Viertelfinale kam.

Weitere Auftritte in Ungarn sicher

Mit seinen starken Leistungen und den Toren trug er einen großen Teil dazu bei, dass die deutsche U17 bereits jetzt für die nächste Runde qualifiziert ist. Durch den 4:0 Sieg gegen Portugal und dem 3:1-Erfolg gegen Frankreich ist der DFB-Auswahl einen Spieltag vor Ende der Gruppenphase der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Sie haben den direkten Vergleich gegen beide Teams gewonnen und wären auch mit einer Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Schottland nicht mehr zu nehmen. Im Viertelfinale treffen Brunner und Co. dann wohl auf die Schweiz oder England. Die Reise der DFB-Youngsters könnte angesichts der guten Leistungen in den ersten beiden Partien gerade erst begonnen haben.

Mehr News:

Das bedeutet auch, dass Paris Brunner mindestens noch zwei weitere Auftritte hat und sich somit weiter Möglichkeiten bieten, sich auf der ganz großen Bühne zu empfehlen. Sowohl für Brunner selbst als auch für den BVB ist das eine große Chance. Eventuell bekommt er bald auch eine Chance den Profis von Schwarz-Gelb. Trotz seines jungen Alters zeigt er bereits, dass er in Zukunft eine wichtige Rolle in Dortmund einnehmen könnte.