Borussia Dortmund: Fans voller Vorfreude! DARAUF warten sie seit Monaten

Der FC Bayern hat gepatzt! Mit 1:3 verlor der deutsche Rekordmeister das Topspiel des 33. Spieltags gegen RB Leipzig. Damit hat Borussia Dortmund am Sonntag (21. Mai, 17.30 Uhr) die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen den FC Augsburg die Tabellenführung zu übernehmen.

Doch beim Auswärtsspiel in Augsburg muss Borussia Dortmund auf Jude Bellingham verzichten. Gute Nachrichten gibt es indes bei einem Neuzugang. Auf ihn haben die BVB-Fans seit Monaten gewartet.

Borussia Dortmund: Fans voller Vorfreude

8,5 Millionen Euro soll Borussia Dortmund für Julien Duranville im vergangenen Winter ausgegeben haben. Mit Bonuszahlungen könne die Summe sogar bis auf elf Millionen Euro ansteigen. Ganz schön viel Geld für einen mittlerweile 17-Jährigen. Doch wenn der Youngster genauso einschlägt wie andere Talente vor ihm, war es definitiv die richtige Entscheidung.

„Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei seiner Vorstellung über das Juwel.

„Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben – so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben. Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, Julien so schnell wie möglich in unseren Profikader und das neue Umfeld zu integrieren und Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen.“

Julien Duranville ist wieder voll im Mannschaftstraining. Debütiert er bald auch? Foto: IMAGO/Treese

Vier Monate mussten die BVB-Fans geduldig auf Duranville warten. Nun könnten sie ihn vermutlich zum ersten Mal in Action erleben. Denn der Flügelstürmer ist gemeinsam mit dem Team nach Augsburg gereist.

Kommt Duranville zum Einsatz?

Duranville ist erst vor einigen Wochen wieder ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund eingestiegen. Denn er kam bereits verletzt und angeschlagen ins Ruhrgebiet. So erlitt er zu seiner Zeit in Anderlecht einen Muskelteilabriss im Oberschenkel und musste nach seinem Wechsel zum BVB erstmal Rehasport betreiben. Anfang März schien es dann so, als könne er endlich ins Training einsteigen, erlitt aber bald einen Rückschlag.

Ende April war es dann endlich soweit und Duranville absolvierte wieder Teile des Trainings. Nun könnte auch das Debüt im schwarzgelben Trikot folgen. Ob Cheftrainer Edin Terzic ihn beim wichtigen Auswärtsspiel in Augsburg auch tatsächlich einsetzen wird, zeigt sich dann.