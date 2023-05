Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit vor Augsburg – Befürchtungen werden wahr

Es hatte sich angedeutet und nun steht es wohl endgültig fest: Ausgerechnet vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim FC Augsburg muss Borussia Dortmund auf Jude Bellingham verzichten.

Der britische Superstar ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht mit Borussia Dortmund nach Augsburg gereist. Wie wird Cheftrainer Edin Terzic den BVB-Star jetzt ersetzen?

Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit vor Augsburg

Am Freitag (19. Mai) erklärte Terzic noch, dass Bellingham nach dem 5:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach nicht trainieren konnte und große Schmerzen im Knie hat. „Das bereitet ihm gerade Probleme. Das Knie ist am Ende des Spiels größer geworden. Wir hatten die Hoffnung, dass es sich wieder legt, aber das ist bis heute nicht passiert“, so der Coach von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz.

„Es steht ein dickes Fragezeichen“ hinter dem Einsatz des Top-Talents. „Wir müssen einfach die nächsten Tage abwarten.“ Komplett ohne Teamtraining wolle Terzic ihn nicht am Sonntag ins Rennen schicken, bei wenigen Einheiten würde er das Risiko aber eingehen.

Nun herrschte am Samstag (20. Mai) bittere Gewissheit. Übereinstimmenden Medienberichten nach ist Jude Bellingham nicht in den Mannschaftsflieger eingestiegen.

Ohne Bellingham gegen Augsburg

Damit fehlt das Juwel ausgerechnet im wichtigsten Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Wie Terzic Bellingham ersetzten wird, wird sich zeigen. Der 19-Jährige verpasste in dieser Bundesliga-Saison bislang nur eine Partie für Borussia Dortmund. Das war das 2:1-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05. Der britische Nationalspieler fehlte aufgrund einer Gelbsperre.

Während Bellingham fehlt, wird zum ersten Mal Julien Duranville im Profi-Kader der Schwarzgelben stehen. Im Januar hat der Revierklub den 17-Jährigen für 8,5 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht verpflichtet. Bislang kam der Youngster aber nicht zum Einsatz, fehlte wochenlang aufgrund einer Verletzung. Ob er jetzt sein Profidebüt feiern wird?

Ansonsten sind bei den Dortmundern alle Spieler fit. Terzic hat in der Startaufstellung wieder die Qual der Wahl. Zunächst wird die Borussia aber am Samstag hoffen, dass RB Leipzig beim FC Bayern für eine Überraschung sorgen kann. Sollten die Münchener patzen, könnte der BVB mit einem Sieg gegen Augsburg die Tabellenführung übernehmen.